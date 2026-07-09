Bên trong thành phố cổ đại ngàn năm nằm sâu dưới đáy đại dương

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Những tàn tích của thành phố cổ đại đã chìm dưới đáy đại dương do tác động của núi lửa được bảo tồn nguyên vẹn đến kinh ngạc.
Vào thời hoàng kim, thành phố Baia của La Mã cổ đại từng là một "Las Vegas" đầy hưởng lạc suốt nhiều thế kỷ của giới thượng lưu giàu có và quyền lực, nhưng giờ đây, nó lại đang nằm dưới lòng đại dương nước Ý.
Được xây dựng từ năm 100 trước Công nguyên, đến năm 1500, thành phố một thời xa hoa rộng hơn 177 ha này đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Mực nước biển dần dâng cao - chính do hoạt động của các miệng phun núi lửa từng thu hút du khách năm xưa - khiến phần lớn các tàn tích cổ xưa bị nhấn chìm dưới vịnh Naples.
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