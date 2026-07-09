Bên trong thành phố cổ đại ngàn năm nằm sâu dưới đáy đại dương

Vào thời hoàng kim, thành phố Baia của La Mã cổ đại từng là một "Las Vegas" đầy hưởng lạc suốt nhiều thế kỷ của giới thượng lưu giàu có và quyền lực, nhưng giờ đây, nó lại đang nằm dưới lòng đại dương nước Ý.

Được xây dựng từ năm 100 trước Công nguyên, đến năm 1500, thành phố một thời xa hoa rộng hơn 177 ha này đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Mực nước biển dần dâng cao - chính do hoạt động của các miệng phun núi lửa từng thu hút du khách năm xưa - khiến phần lớn các tàn tích cổ xưa bị nhấn chìm dưới vịnh Naples.

Một hướng dẫn viên lặn đang giới thiệu cho du khách bản sao của bức tượng gốc (hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Baiae) - mô tả thần Dionysus đội vòng lá thường xuân - nằm tại thành phố La Mã cổ đại Baiae trong Công viên Dưới nước Baiae (thuộc quần thể Công viên Khảo cổ Campi Flegrei ở Pozzuoli, gần Naples) ẢNH: Chùm ảnh của AFP

Thợ lặn bên cạnh bức tượng mô tả một người bạn đồng hành của Ulysses (có thể là Baio), nằm tại khu Nymphaeum (đền thờ nữ thần suối)

Bức tranh khảm (tessellatum) tuyệt đẹp với tông màu đen trắng và họa tiết hình lục giác, được bảo tồn nguyên vẹn dưới lòng biển sâu

Những bức tượng từng tô điểm cho các dinh thự sang trọng tại khu nghỉ dưỡng ven biển này nay đã trở thành nơi trú ngụ của loài cua ngoài khơi nước Ý, nơi các thợ lặn có thể khám phá tàn tích của những cung điện và nhà tắm có mái vòm được xây dựng dành cho các hoàng đế

Bức tượng Antonia Minor - thành viên triều đại Julio-Claudian, con gái của Marcus Antonius và là em gái của Hoàng đế Augustus (tức Octavia Minor)

Các bức tranh khảm đa sắc tại khu phức hợp suối nước nóng Lacus Baianus

Bản sao của bức tượng gốc hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Baiae - mô tả cảnh Baios dâng chén rượu cho Polyphemus

Những đàn cá bơi ngang qua bản sao của bức tượng mô phỏng Antonia Minor - mẹ của Hoàng đế Claudius

Một hướng dẫn viên lặn đang chỉ cho du khách xem bản đồ của Nymphaeum thuộc Punta Epitaffio - một phần của thành phố cổ La Mã Baiae hiện nằm dưới lòng biển

Bức tượng Dionysus đội vòng lá thường xuân - vị thần của sự say mê và niềm hạnh phúc

Khung cảnh của một phần thành phố cổ đại dưới đáy biển

Bức tượng mô phỏng hình tượng Dionysus thời trẻ