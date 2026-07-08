Nhiều món cá sống nổi tiếng Thái Lan liên quan đến ung thư

Sáu món ăn cần tránh vì có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đường mật: Gỏi cá nước ngọt băm sống; gỏi cá băm sống vị cay; cá muối chua sống (cá lên men); mắm cá sống; nước xốt/gia vị từ cá muối chua; xúc xích cá muối chua. Cá nướng cũng có thể chứa ấu trùng ký sinh trùng nếu phần thịt ở giữa vẫn còn sống hoặc chưa chín kỹ, theo báo Thái Lan The Nation. Một số trong các món ăn trên khá phổ biến đối với du khách.

Bài báo trên The Nation dẫn nhiều dữ liệu nghiên cứu khác nhau dựa trên kết quả sàng lọc của người dân. Dữ liệu từ năm 2008 đến 2022 cho thấy Thái Lan vẫn ghi nhận tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư đường mật ở mức rất cao.

Hiện tại, Thái Lan có ít nhất 6 triệu người nhiễm sán lá gan, và nhóm người này có nguy cơ phát triển thành ung thư biểu mô đường mật trong vòng 20 - 30 năm tới. Các báo cáo chỉ ra rằng, người dân Thái Lan có tỷ lệ mắc ung thư biểu mô đường mật cao nhất thế giới (tính trên mỗi 100.000 dân). Thái Lan cũng được mệnh danh là "Thủ phủ của bệnh ung thư đường mật" do có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất thế giới tính trên mỗi 100.000 dân.

Món gỏi đu đủ mắm sống nổi tiếng Thái Lan ẢNH: THE NATION

Số liệu mới nhất từ Viện Ung thư Quốc gia cho thấy mỗi năm có 19.491 ca mắc ung thư gan và ung thư đường mật (trung bình 53 ca/ngày), với 14.971 ca tử vong (trung bình 41 ca/ngày).

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cũng cảnh báo các món cá nước ngọt sống hoặc chưa chín kỹ có thể khiến thực khách nhiễm sán lá gan và làm tăng nguy cơ ung thư đường mật. Đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh các món cá nước ngọt sống hoặc chưa chín kỹ, do nguy cơ nhiễm sán lá gan - một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng có liên quan đến ung thư đường mật.

10 món ăn Thái cần lưu ý nếu không được nấu chín kỹ:

Theo The Nation, cảnh báo không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn tránh các món ăn này. Tuy nhiên, tờ báo cũng đưa ra danh sách 10 món ăn cụ thể có liên quan, trong đó có những món nổi tiếng được du khách ưa chuộng:

Koi pla (món gỏi cá băm sống); Larb cá sống; gỏi cá sống (kiểu Pla) hoặc gỏi cá cay kiểu Pla; Pla jom (món cá lên men); Mam pla; Mok pla (cá gói lá chuối); Pla som sống; Pla ra sống; Som tam (gỏi đu đủ) với pla ra sống.