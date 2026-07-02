Báo Thái Lan chỉ trích du khách quốc tế làm 'hư hỏng' Bangkok

Trong bài viết có tiêu đề "Thành phố đón nhiều du khách nhất không có nghĩa là được yêu thích nhất", tờ Bangkok Post nhấn mạnh, xét theo bất kỳ tiêu chuẩn thông thường nào, việc đón nhiều du khách quốc tế nhất là thành công. Thế nhưng, điều mà các số liệu này không đo lường được là liệu người dân sinh sống tại Bangkok có thực sự cảm thấy hài lòng khi phải đón tiếp lượng du khách khổng lồ này hay không. Tình thế hiện tại của Bangkok là, chiến lược quảng bá đã phát huy hiệu quả và giờ đây phải đối mặt với những hệ quả của việc trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách, thay vì chỉ đơn thuần tận hưởng danh hiệu đó.

Du khách nước ngoài tập trung đông đúc ở Wat Arun (hay chùa Bình Minh) tại Bangkok ẢNH: REUTERS

Những lời phàn nàn này không mới, nhưng quy mô của chúng thì có. Các ngôi đền bị coi như phông nền chụp ảnh thay vì là nơi thờ phụng trang nghiêm; quy định về trang phục bị phớt lờ tại những địa điểm mà người dân địa phương vẫn đến cầu nguyện. Đó là thái độ coi thường bối cảnh, biến một không gian linh thiêng thành nơi chỉ để tạo ra nội dung đăng tải. Những ý kiến bức xúc từ cư dân và giới chức tập trung vào hai vấn đề chính: Hành vi của du khách tại các địa điểm văn hóa, tôn giáo thường xuyên thiếu sự tôn trọng tối thiểu; và áp lực lên cơ sở hạ tầng do tình trạng xả rác, quản lý chất thải kém cùng ô nhiễm tại các kênh rạch và chợ công cộng - những yếu tố đang làm xuống cấp chính cảnh quan mà du khách từng tìm đến chiêm ngưỡng. Tình trạng giao thông nay lại phải gánh thêm lượng lớn xe buýt du lịch và xe vận chuyển hoạt động liên tục, tạo ra gánh nặng mà người dân địa phương không hề mong muốn và cũng chẳng thể tránh né.

Bangkok năm 2025 được Euromonitor International vinh danh là thành phố thu hút nhiều du khách nhất thế giới, với ước tính 30,3 triệu lượt khách quốc tế.

Điều khiến vấn đề này trở nên phức tạp chính là việc toàn bộ mô hình kinh tế của Bangkok lại phụ thuộc vào lượng du khách đang gây ra những bất cập này. Bạn không thể giảm đáng kể lượng du khách mà không làm sụt giảm nguồn thu nhập của một bộ phận lớn cư dân thành phố. Do đó, cuộc thảo luận về tình trạng quá tải du lịch tại Bangkok thực chất không phải là bàn về việc có nên hạn chế số lượng khách hay không. Thay vào đó, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để quản lý lượng du khách hiện tại hoặc đang gia tăng mà không làm mai một những giá trị vốn đã khiến thành phố này trở thành điểm đến hấp dẫn ngay từ đầu.

Khung cảnh Bangkok nhìn từ sân thượng tòa nhà Mahanakhon Skywalk ẢNH: REUTERS

Cho đến nay, các biện pháp ứng phó chủ yếu thiên về giáo dục và điều hướng thay vì áp đặt các hạn chế cứng rắn. Chẳng hạn như các chiến dịch truyền thông và cập nhật biển báo tại các ngôi đền nhằm phổ biến các quy tắc ứng xử ngay cả trước khi du khách đặt chân đến. Song song với đó là đầu tư chiến lược vào các điểm đến thứ cấp để giảm tải cho những khu vực đông đúc nhất tại thủ đô và thu hút du khách đến những vùng ít quá tải hơn. Đây là một cách tiếp cận hợp lý nhưng cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Nó đặt niềm tin vào việc cung cấp thông tin đầy đủ và điều tiết dòng khách một cách khéo léo có thể mang lại hiệu quả tương đương với các biện pháp mạnh tay mà nhiều thành phố khác đang áp dụng, như quy định giới hạn số lượng, thu phí hoặc cấm đoán trực tiếp. Liệu phương pháp này có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào một yếu tố mà biển báo không thể kiểm soát hoàn toàn. Liệu dòng du khách đông đảo kỷ lục kia có thực sự tiếp nhận và hiểu rõ thông điệp trước khi họ bước qua cổng đền hay không.

Việc trở thành thành phố thu hút nhiều du khách nhất thế giới tự thân nó chỉ là một thành tích sáo rỗng nếu cư dân - những người trực tiếp trải nghiệm làn sóng du khách này - cảm thấy mình chỉ là yếu tố thứ yếu trong câu chuyện thành công của chính thành phố nơi họ sinh sống. Bangkok chưa rơi vào tình trạng phẫn nộ như những điểm đến đang chịu áp lực quá tải du lịch khác - kiểu phẫn nộ dẫn đến các phong trào biểu tình hay sự phản đối công khai từ người dân địa phương. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu - từ lời phàn nàn của giới chức trách, áp lực lên cơ sở hạ tầng cho đến những xung đột văn hóa tại các địa điểm linh thiêng nhất thành phố - cho thấy rằng chỉ số quan trọng nhất cần theo dõi trong tương lai không phải là bản thân con số lượng khách, mà là khoảng cách giữa con số đó và cảm nhận thực tế của người dân đang sống tại thành phố này.