Hành khách kiện hãng hàng không vì phi công 'liều mạng'

Chuyến bay Delta 56 của hãng hàng không Mỹ Delta Airlines gặp nhiễu động mạnh vào ngày 30.7.2025. Hiện 20 hành khách trên chuyến bay nộp đơn kiện hãng này, cáo buộc phi công đã "liều mạng lái máy bay" quá gần các cơn giông bão. Vụ việc được cho là đã khiến hành khách bị "rung lắc mạnh trong khoang máy bay", dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Chuyến bay số 56 khởi hành từ Salt Lake, Mỹ đến Amsterdam, Hà Lan với 246 hành khách. Trong chuyến bay, máy bay Airbus A330-941 đã gặp phải nhiễu động "khi đang bay ở độ cao 10.000 mét gần Creston, Wyoming", theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB). Máy bay sau đó đã được chuyển hướng đến sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul. Sau khi hạ cánh, 18 hành khách đã được đưa đến các bệnh viện địa phương để kiểm tra. Trong số 10 thành viên phi hành đoàn, hai người bị thương nặng và năm người bị thương nhẹ.

NTSB cho biết trong báo cáo rằng, phi hành đoàn đã "thảo luận về điều kiện dọc tuyến đường" trước khi cất cánh, và đã dự đoán sẽ có một số nhiễu động. Tuy nhiên, khi máy bay gặp phải nhiễu động mạnh, đèn báo thắt dây an toàn đã bị tắt ngay trước đó, và phi hành đoàn đã bắt đầu phục vụ. Tuy nhiên, 20 hành khách tuyên bố Delta và các phi công của hãng đã phớt lờ các cảnh báo an toàn quan trọng và sự cố này có thể đã được ngăn chặn, theo đơn kiện do Aviation Law Group và Mortensen & Milne đệ trình lên tòa án Utah vào ngày 26.6.

Hàng chục hành khách kiện hãng Delta vì sự cố nghiêm trọng ẢNH: REUTERS

Đơn kiện cho rằng, trước khi cất cánh, dự báo từ Cục Khí tượng quốc gia (NWS) cho thấy sẽ có nhiễu động trên các dãy núi phía đông thành phố Salt Lake. NWS sau đó đã đưa ra cảnh báo SIGMET (thông tin khí tượng quan trọng) cho một khu vực dọc theo tuyến đường.

Khoảng 20 phút trước khi cất cánh, các nhân viên kiểm soát không lưu tại Salt Lake được cho là đã cảnh báo phi hành đoàn về "hoạt động đối lưu vừa phải, mạnh đến cực mạnh" phía trước. Đơn kiện cho biết, các nhân viên kiểm soát không lưu đã chấp thuận kế hoạch của chuyến bay Delta 56 về việc thay đổi lộ trình ban đầu; tuy nhiên, họ được cho là đã tiếp tục bay thẳng vào điều kiện nguy hiểm.

Khi bay qua Creston, các hành khách nói đã trải qua "khoảng 2,5 phút kinh hoàng" khi sự nhiễu động khiến máy bay phải chịu những chuyển động thẳng đứng và ngang dữ dội và liên tục, vượt xa những gì thường gặp trong hoạt động bay bình thường.

Họ còn cáo buộc thêm: Lực mất kiểm soát và cú rơi mạnh đến mức những người được thắt dây an toàn bị bầm tím ở chân và bụng, chấn thương cổ và trầy xước. Những người không thắt dây an toàn được cho là bị hất văng với lực mạnh đến nỗi cơ thể họ đập vào trần máy bay và làm vỡ các thiết bị bên trong" dẫn đến "chấn thương đầu, chấn thương cột sống, chấn động não, vết rách, gãy xương, bầm tím và trầy xước khắp cơ thể.

Bất chấp những thương tích, hành khách tố Delta đã không thực hiện hạ cánh khẩn cấp tại sân bay phù hợp gần nhất như Salt Lake hoặc Denver. Thay vào đó, phi hành đoàn tiếp tục bay thêm 1,5 giờ hoặc hơn nữa đến sân bay gần nhất nơi Delta có trung tâm hoạt động lớn, đó là sân bay Minneapolis-St. Paul, theo đơn kiện. Hành khách bị bỏ mặc trong nỗi kinh hoàng thêm 1,5 giờ hoặc hơn nữa, người đầy thức ăn và đồ uống vương vãi khắp nơi, nghe thấy tiếng rên rỉ của những người bị thương nặng, trong khi không biết liệu máy bay có hạ cánh an toàn hay không và không có sự liên lạc đầy đủ từ phi hành đoàn.

Các hành khách cáo buộc Delta sơ suất nghiêm trọng và vi phạm Công ước Montreal. Họ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá khứ và tương lai, bồi thường trừng phạt, chi phí tòa án và phí luật sư với số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa, theo People.