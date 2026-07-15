Tây Ninh đề xuất đổi 'đất vàng' Long Hựu cho 2 dự án hạ tầng giao thông

Ngày 15.7, tin từ Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, ông Trương Văn Liếp, Giám đốc sở này vừa ký công văn báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét đề xuất của các Công ty CP Vinhomes, Công ty CP đầu tư và kinh doanh Nam An, Công ty CP đầu tư phát triển thương mại Long Sơn, Công ty nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương Lai (gọi tắt là liên danh Vinhomes - Nam An - Long Sơn - Tương Lai).
Trước đó, liên doanh nhà đầu tư này mong muốn được tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho phép nghiên cứu, lập đề xuất đầu tư đối với 2 dự án giao thông trọng điểm theo hình thức đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất thuộc đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Long Hựu (đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 11830/QĐ-UBND ngày 31.12.2025).
Cụ thể, Dự án trục động lực Đức Hòa được liên doanh đầu tư đề xuất thanh toán bằng các lô đất ký hiệu A, B, C, D, thuộc quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Long Hựu; Dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh được đề xuất thanh toán bằng các lô đất tại phân khu E, F, G, cũng thuộc Khu đô thị mới Long Hựu.
Theo tính toán sơ bộ của Sở Tài chính Tây Ninh đối với các đề xuất, giá trị quỹ đất đối ứng thuộc Khu đô thị mới Long Hựu ước tính khoảng 18.000 - 20.000 tỉ đồng. Con số này được đánh giá là tương đương và cân đối với tổng mức đầu tư phần xây lắp của cả 2 dự án (khoảng 18.589 tỉ đồng, gồm 16.512 tỉ đồng của trục Long An - Tân Ninh và 2.077 tỉ đồng của trục Đức Hòa giai đoạn 1).
Sở Tài chính rà soát và khẳng định đề xuất của liên doanh nhà đầu tư là có cơ sở pháp lý để thực hiện. Từ đó, sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chấp thuận cho liên danh do Vinhomes đứng đầu được nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư theo hình thức BT đối với 2 trục giao thông xương sống nêu trên.
Hai siêu dự án kết nối
Theo hồ sơ thiết kế, Trục động lực Đức Hòa có chiều dài khoảng 22,1 km, quy mô lộ giới hoàn chỉnh 60 m với 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 (2026-2031) lên tới 10.674 tỉ đồng (trong đó riêng chi phí GPMB chiếm 7.952 tỉ đồng). Do nguồn lực ngân sách địa phương có hạn, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh trước đó đã định hướng trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ ưu tiên đầu tư trước đoạn từ ĐT.823D đến đường Hải Sơn - Tân Đô dài khoảng 2,9 km với kinh phí 1.596 tỉ đồng. Dự án này có quyết định chủ trương đầu tư, do đó, việc có nhà đầu tư PPP tham gia toàn tuyến sẽ là bước ngoặt lớn cho dự án này.
Trong khi đó, Trục kết nối Long An - Tân Ninh có vai trò rút ngắn khoảng cách giữa 2 trung tâm tỉnh Tây Ninh mới, thúc đẩy mạnh mẽ các đô thị vệ tinh vùng ven. Dự án này đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12.5.2026 với tổng mức đầu tư dự kiến 20.746 tỉ đồng (chia làm 10 dự án thành phần). Việc chuyển đổi từ hình thức đầu tư công sang phương thức PPP (BT) được Sở Tài chính đánh giá là hoàn toàn có cơ sở pháp lý vững chắc dựa trên các Nghị định 243/2025/NĐ-CP và Nghị định 257/2025/NĐ-CP của Chính phủ, giúp kế thừa các thủ tục đã duyệt và tránh chồng chéo.
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