Tây Ninh kiến nghị gỡ khó cho dự án 827.E và Long An – Tân Ninh

Ngày 6.7, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển nhà ở xã hội và việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dự án 827.E và Long An – Tân Ninh là rất cấp bách

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cho biết trong nỗ lực để tiếp tục đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Tây Ninh kiến nghị Trung ương quan tâm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng giao thông liên kết vùng. Trong đó, 2 dự án giao thông là trục kết nối Long An - Tân Ninh và tuyến ĐT.827E (quốc lộ 50B hay trục động lực TP.HCM – Tây Ninh - Đồng Tháp) mang tính chiến lược, mở cửa giao thương liên vùng đang rất cần những quyết sách linh hoạt về dòng vốn từ Trung ương.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao tỉnh Tây Ninh đã đạt được mức tăng trưởng 2 con số trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, sau khi sắp xếp và hợp nhất đơn vị hành chính, không gian phát triển của Tây Ninh được mở rộng đáng kể. Tuy nhiên, địa phương cũng phải đối mặt với một thách thức địa lý là khoảng cách từ phường Long An (nơi đặt trụ sở chính mới của các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh) đến phường Tân Ninh (trung tâm cũ của tỉnh Tây Ninh) lên tới khoảng 120 km. Trong khi đó, hạ tầng giao thông kết nối hiện hữu giữa 2 khu vực này chủ yếu có quy mô nhỏ hẹp và đã xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân, công chức cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để giải quyết rào cản này, dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ưu tiên đầu tư tại Thông báo số 713/TB-VPCP ngày 22.12.2025. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.676 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để dự án sớm được triển khai, tỉnh Tây Ninh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét bố trí nguồn vốn hỗ trợ khoảng 12.900 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương để giải phóng mặt bằng, tỉnh sẽ đối ứng phần xây lắp còn lại. Trục kết nối huyết mạch này khi hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa 2 trung tâm hành chính của tỉnh mà còn tạo ra một hành lang đô thị, công nghiệp và dịch vụ hoàn toàn mới.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nêu nhiều kiến nghị tại buổi làm việc ẢNH: BẮC BÌNH

Ngoài ra, việc triển khai tại dự án ĐT.827 (quốc lộ 50B) đang đối mặt với viễn cảnh "đường chờ cầu" vì nguồn vốn vay ODA đối với 3 cầu trên tuyến (bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây) bị nghẽn. Bởi lẽ, trong khi tỉnh đang dồn sức để thi công phần đường và giải phóng mặt bằng thì dòng vốn ODA đầu tư khoảng hơn 4.797 tỉ đồng cho 3 cầu lại bị "nghẽn". Trước tình cảnh này, Tây Ninh kiến nghị trong trường hợp nguồn vốn ODA tiếp tục bế tắc kéo dài, Chính phủ cho phép điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án sang nguồn ngân sách Trung ương trong nước kết hợp với ngân sách tỉnh.

Ưu tiên nguồn vốn giải phóng mặt bằng siêu trục kết nối

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà địa phương đã đạt được sau cuộc sáp nhập lịch sử. Điểm sáng lớn nhất của tỉnh là sự chủ động, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức 2 con số (10,12%) ngay trong 6 tháng đầu năm 2026, đưa Tây Ninh vươn lên dẫn đầu khu vực phía nam.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng dài hơi, Phó thủ tướng đề nghị Tây Ninh tiếp tục bám sát kịch bản điều hành, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực dẫn dắt kinh tế. Đặc biệt, trong thu hút đầu tư, tỉnh cần chọn lọc kỹ lưỡng, ưu tiên các dự án thuộc ngành công nghệ cao, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng lớn.

Nhiều vấn đề kiến nghị của tỉnh Tây Ninh được đoàn công tác Chính phủ ghi nhận đầy đủ và đa số trong đó đã được trả lời ngay tại buổi làm việc ẢNH: BẮC BÌNH

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng lưu ý Tây Ninh kiên quyết không thu hút đầu tư bằng mọi giá để bảo vệ môi trường và bảo đảm phát triển bền vững. Song song đó, tỉnh cần khai thác tối đa các lợi thế sẵn có để bứt phá thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện.

Về tháo gỡ điểm nghẽn giao thông liên kết, Phó thủ tướng thống nhất cao về chủ trương sớm triển khai dự án đường Long An - Tân Ninh nhằm kết nối thông suốt 2 trung tâm hành chính cũ và mới của tỉnh. Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, hỗ trợ bố trí nguồn vốn kịp thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhấn mạnh việc bố trí nguồn vốn này cần được ưu tiên.

Đối với dự án ĐT.827.E, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động đôn đốc, sớm hoàn thiện các thủ tục hiệp định vay vốn ODA từ Hàn Quốc (KEXIM) cho dự án 3 cầu trên tuyến ĐT.827E (quốc lộ 50B). Đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 62 theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu hệ thống chính trị Tây Ninh phải dồn toàn bộ sự tập trung để triển khai đầy đủ, quyết liệt các phần việc đã được xác định rõ trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ông nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, địa phương chưa cần thiết phải xin Trung ương cho điều chỉnh tăng giảm các chỉ tiêu này.

Tây Ninh đã đạt tăng trưởng 2 con số Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, nửa đầu năm 2026 tỉnh đạt tăng trưởng GRDP 10,12%, đạt vị trí thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước. Mức tăng trưởng này giúp tỉnh Tây Ninh đứng đầu khu vực phía nam. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò trụ cột tăng trưởng chính, đạt 13,6%, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,14%. Thương mại - dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng 7,92%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng tới 17,85%. Du lịch bùng nổ khi đón trên 5 triệu lượt khách, mang về doanh thu 4.450 tỉ đồng (tăng 28,4% so với cùng kỳ). Nông nghiệp phát triển ổn định với mức tăng trưởng 3,65%, tiếp tục làm bệ đỡ cho đời sống nông thôn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Tây Ninh đạt 46% kế hoạch Thủ tướng giao (tính đến 25.6.2026), xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố và thứ 7/69 bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Tỉnh tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 10 cả nước về thu hút FDI với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt hơn 26,2 tỉ USD. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực với 32.679 tỉ đồng (tăng 23,2% so với cùng kỳ).



