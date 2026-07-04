Xây trụ sở tỉnh Tây Ninh mới: Quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm

Ngày 3.7, Văn phòng Chính phủ phát đi Công văn số 6449/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phản hồi tờ trình "Xin chủ trương của Thủ tướng để đầu tư xây mới trung tâm hành chính - chính trị mới" của UBND tỉnh Tây Ninh.

Nhiều tòa nhà hành chính công dọc tuyến tránh quốc lộ 1 (phường Long An) là nơi làm việc tập trung của nhiều sở, ngành, hội, đoàn tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể Công văn số 6449/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ: "Chủ trương thực hiện dự án nêu trên không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh quyết định việc đầu tư xây dựng dự án theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2.4.2026 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16.4.2026 của Chính phủ".

Ngày 12.2, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông tờ trình của UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh, trong đó có việc di dời trung tâm chính trị tỉnh về hai xã Đức Hòa - Hậu Nghĩa ẢNH: B.B

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh gửi tờ trình số 2887/TTr-UBND ngày 24.6.2026 trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới với kinh phí dự kiến hơn 8.000 tỉ đồng tại khu vực Tây Nam xã Hậu Nghĩa (thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

Theo tờ trình của UBND tỉnh Tây Ninh, Trung tâm chính trị - hành chính hiện hữu của tỉnh được kế thừa từ trung tâm hành chính của tỉnh Long An trước đây. Sau khi Trung ương có quyết định hợp nhất tỉnh Tây Ninh với tỉnh Long An thành tỉnh Tây Ninh mới, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất cũ đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu điều hành hành chính hiện đại và mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh mới.

UBND tỉnh Tây Ninh đề xuất xây dựng một Trung tâm hành chính mới có quy mô đầu tư sơ bộ khoảng 150 ha thuộc khu vực quy hoạch rộng 300 ha. Tổng mức đầu tư của dự án khái toán lên tới khoảng 8.017 tỉ đồng (chưa bao gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng sử dụng vốn ngân sách).

Dự án bao gồm các hạng mục như: Trụ sở Tỉnh ủy (khái toán 413 tỉ đồng), Trụ sở HĐND - UBND tỉnh (660 tỉ đồng), Khối sở, ban, ngành (2.000 tỉ đồng), Khối đơn vị sự nghiệp dùng chung (644 tỉ đồng), Quảng trường trung tâm (1.000 tỉ đồng), Công viên trung tâm (400 tỉ đồng) và Đại lộ cảnh quan (1.700 tỉ đồng). Về phương thức huy động vốn, đối với phần xây lắp, tỉnh đề xuất áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT).







