Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, chiều ngày 29.6, tượng "nữ thần khai phóng" tại khu đô thị E.City Tân Đức (Khu công nghiệp Tân Đức, thuộc ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đã bị tháo dỡ, vận chuyển thiết bị đi nơi khác.

Tượng "nữ thần khai phóng" ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đã bị tháo dỡ ẢNH: BẮC BÌNH

Theo UBND xã Đức Hòa, việc tháo dỡ là do chủ đầu tư cụm công trình tượng "nữ thần khai phóng" tự thực hiện. Hiện tại, UBND xã Đức Hòa vẫn đang tiếp tục làm việc với ngành chức năng tỉnh Tây Ninh để xử lý dứt điểm vụ việc được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Trước đó, như Báo Thanh Niên thông tin, ngày 28.6, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa đã có báo cáo liên quan đến công trình tượng "nữ thần khai phóng" tại khu đô thị E.City Tân Đức (Khu công nghiệp Tân Đức, thuộc ấp 3A, xã Đức Hòa).

Theo đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Đức) đã tự ý tổ chức thi công hàng loạt hạng mục trái phép trên tổng diện tích đất lên tới 907,46 m². Gồm tượng cảnh quan bằng bê tông cao 9,1 m; nhà kỹ thuật quy mô 4 tầng (cao 14 m, tổng diện tích sàn 142,67 m²) và một hồ chứa nước ngầm thể tích 300 m³. Tại thời điểm kiểm tra, phần mặt ngoài đã hoàn thiện toàn bộ, đơn vị thi công đang hoàn thiện nốt phần bên trong.

Tháo dỡ tượng 'nữ thần khai phóng' ở Tây Ninh

Đáng chú ý, khi đối chiếu với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt của khu đô thị E.City Tân Đức (giai đoạn 2), toàn bộ cụm công trình kiên cố này thuộc phần đất vốn được quy hoạch làm đất giao thông. Việc tự ý xây dựng khi chưa có quy hoạch chi tiết nút giao được xác định là sai lệch hoàn toàn so với quy hoạch xây dựng và đô thị đã duyệt.

Ngoài ra, công trình này hoàn toàn chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, không có giấy phép xây dựng và chưa hề thông qua ý kiến chuyên môn từ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. Cũng theo đại diện UBND xã Đức Hòa, công trình này bắt đầu khởi công từ tháng 4.2026.

Tượng "nữ thần khai phóng" là hạng mục chính của cụm công trình chưa được cấp phép với quy mô gần 1.000 m2 trong Khu công nghiệp Tân Đức ẢNH: CTV

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 3.6, UBND xã Đức Hòa đã phải phát văn bản xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ từ Sở Xây dựng và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Tây Ninh, ngày 27.6, Phòng Kinh tế xã Đức Hòa đã chủ trì phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính số 322/BB-VPHC đối với công trình này theo điểm c, khoản 9, điều 16 của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch được duyệt. Công trình sau đó đã bị buộc ngừng thi công.