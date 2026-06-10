Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Đầu tư giao thông để mở thêm không gian phát triển

Ngày 10.6, tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử số 36 tiếp xúc cử tri xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Bà Điểm trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Tổ đại biểu gồm ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM và bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn.

Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử số 36 ẢNH: THÚY LIỄU

Kiến nghị nâng cấp các tuyến đường huyết mạch đi qua khu vực Hóc Môn cũ

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tập trung phản ánh các vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh, trong đó nổi bật là hạ tầng giao thông, tình trạng ùn tắc, quá tải tại một số tuyến đường huyết mạch ở khu vực Hóc Môn, Bà Điểm.

Ông Văn Khắc Tuấn (cử tri xã Hóc Môn) kiến nghị về tình trạng xuống cấp của đường Đỗ Văn Dậy dẫn đến thường xuyên xảy ra va chạm, ùn tắc vào giờ cao điểm và người dân đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp, mở rộng trong 5 - 6 năm qua. Đây là tuyến đường quan trọng của khu vực tây bắc TP.HCM, kết nối quốc lộ 22 với Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Việc đầu tư mở rộng tuyến đường này, theo cử tri, không chỉ giải quyết áp lực giao thông mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Tại xã Bà Điểm, cử tri Phạm Thị Thủy, phản ánh tình trạng tuyến đường Phan Văn Hớn chịu áp lực giao thông lớn. Ngoài nhu cầu đi lại của người dân địa phương, tuyến đường này còn có nhiều xe tải, xe container lưu thông, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đời sống người dân dọc tuyến.

Theo cử tri, dù đã có phân luồng và quy định khung giờ hạn chế phương tiện, tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra vào giờ cao điểm, đặc biệt trong thời điểm học sinh đến trường. Người dân mong thành phố sớm có giải pháp căn cơ, trong đó có dự án đường song hành Phan Văn Hớn để giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông.

Đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển đô thị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Bà Điểm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hạ tầng giao thông, là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với mọi quốc gia, địa phương, nhất là TP.HCM. Ông cho rằng khu vực Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn phải tiếp tục được đầu tư để hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết nhu cầu nguồn lực đầu tư phát triển của thành phố là rất lớn, trong khi ngân sách chỉ có thể đáp ứng một phần. Do đó, TP.HCM phải huy động thêm nhiều nguồn lực khác, trong đó có nguồn lực tư nhân, vốn ODA, kiều hối và các nguồn lực xã hội hóa.



Về định hướng giao thông, Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin các dự án hạ tầng trọng điểm đang và sẽ được triển khai, như Vành đai 3 cơ bản hoàn thành, tiếp theo là Vành đai 4, các tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là những trục giao thông đối ngoại quan trọng, góp phần kết nối TP.HCM với vùng Đông Nam bộ và các địa phương lân cận.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trả lời ý kiến cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Riêng khu vực Hóc Môn và các xã lân cận, ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố sẽ quan tâm các tuyến đường có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đường Phan Văn Hớn, đường Đỗ Văn Dậy, một số tuyến đường trung tâm và các tuyến song hành. Việc đầu tư các tuyến này nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn và mở thêm không gian phát triển đô thị.

Theo ông Được, nếu các dự án hạ tầng và đô thị được triển khai đồng bộ, diện mạo Hóc Môn sẽ có sự thay đổi lớn trong thời gian tới. Các tuyến giao thông mới sẽ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, kết nối trực tiếp về trung tâm thành phố, giảm phụ thuộc vào quốc lộ, qua đó hạn chế kẹt xe, tai nạn giao thông.

"Những tuyến đường mới sẽ mở ra một bộ mặt mới cho khu vực Hóc Môn cũ. Khi giao thông thuận lợi, các tiện ích đô thị, dịch vụ, sản xuất, việc làm sẽ phát triển, tạo điều kiện để hình thành các khu đô thị hiện đại quanh khu vực này", ông Nguyễn Văn Được nói.