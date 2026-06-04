Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ cắt vốn dự án giải ngân 'lẹt đẹt'

Chiều 4.6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 5.2026 kết hợp giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đầu tư công là một trong các động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm so với kế hoạch. Dù mục tiêu giải ngân quý 1 phải đạt 30%, quý 2 đạt 60 - 70% nhưng hết tháng 5.2026, TP.HCM mới giải ngân được 17%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 21%.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM yêu cầu hành động quyết liệt hơn trong đầu tư công, rõ sản phẩm. Theo đó, từng xã, phường phải chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM (lĩnh vực đầu tư công và giải phóng mặt bằng) và các sở như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xuống hỗ trợ, giúp đỡ địa phương.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

"TP.HCM sẽ điều chuyển vốn linh hoạt. Đến hết quý 2, dự án nào giải ngân 0% hoặc quá thấp thì điều chuyển, công trình của địa phương sẽ bị cắt vốn vì tới quý 2 chưa giải ngân đồng nào thì đến cuối năm không cách nào giải ngân hết vốn", ông Được nói.

Song song đó, UBND TP.HCM sẵn sàng giao thêm vốn cho các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân tốt, hoàn thành sớm, có khả năng nhận thêm. Chủ tịch TP.HCM đặt mục tiêu hết quý 2/2026 phải giải ngân 40% vốn đầu tư công. Bên cạnh đầu tư công, các phường, xã còn phải hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tư nhân triển khai.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung giải pháp, phấn đấu thu ngân sách quý 2 đạt 500.000 tỉ đồng, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng đã được lãnh đạo thành phố cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong tháng 6.2026, hồ sơ dự thảo luật Đô thị đặc biệt cũng phải hoàn thiện để trình Chính phủ thực hiện các bước tiếp theo.

Cảnh báo "thẻ đỏ", "thẻ vàng" trong đầu tư công

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của TP.HCM gần 148.000 tỉ đồng. Đến hết tháng 5, thành phố giải ngân 24.918 tỉ đồng, tương đương 16,9% kế hoạch năm.

Về giải ngân vốn bồi thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến hết ngày 25.5 đã giải ngân là 12.341/34.453 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 35,8%.

Lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể có tỷ lệ giải ngân tốt trong 5 tháng đầu năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

TP.HCM phấn đấu giải ngân cả năm đạt 100% mức vốn đầu tư công được Thủ tướng giao, trong đó quý 2 phấn đấu giải ngân 40% và quý 3 đạt 70%. Việc giải ngân phải phù hợp tiến độ thực hiện dự án, đồng thời tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

Sở Tài chính đề nghị nghiên cứu áp dụng cơ chế cảnh báo theo hình thức "thẻ vàng", "thẻ đỏ" đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức chỉ tiêu được giao. Trường hợp 2 quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân thì xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định, áp dụng từ quý 2/2026.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân trong từng quý.