Quảng Ngãi: Sông bị bồi lấp, tàu cá mắc cạn, du lịch thất thu

T ÀU CÁ NẰM CHỜ CON NƯỚC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn sông Kinh từ cầu Kinh Giang đến đầu thôn Tịnh Kỳ bị bồi lấp khá nặng. Đặc biệt, tại khu vực tiếp giáp giữa sông Kinh và sông Bài Ca, bùn đất bồi lấp khiến dòng chảy bị thu hẹp, nhiều tàu cá nằm chờ san sát bên bờ, không thể thuận lợi ra vào để vươn khơi đánh bắt. Muốn đưa tàu ra biển, ngư dân phải canh con nước, chờ thủy triều lên mới có thể di chuyển qua đoạn sông cạn.

Sông Kinh đoạn qua xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) bị bồi lấp nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Chỉ tay về phía những con tàu đang neo đậu chờ thủy triều lên, ông Phạm Ngọc Tâm (thôn Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê) cho biết tình trạng bồi lấp sông Kinh đã diễn ra trong thời gian dài, gây nhiều khó khăn cho ngư dân. Theo ông Tâm, do luồng lạch bị bồi lấp, tàu thuyền khi ra vào thường xuyên va chạm với đáy sông, dẫn đến hư hỏng, nhất là bánh lái. Có trường hợp tàu bị phá nước, hư hỏng cả máy. "Ngư dân chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm nạo vét để tàu thuyền ra vào thuận lợi, an toàn, có thể vươn khơi đánh bắt hải sản", ông Tâm nói.

Ông Tâm cho biết thêm nhiều thời điểm ngư dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào thủy triều. Khi nước xuống thấp, tàu gần như không thể di chuyển. Có trường hợp do thủy triều thay đổi bất ngờ, phương tiện bị mắc cạn, phá nước, có nguy cơ chìm. "Nhiều tàu bị mắc cạn, không ra khơi được. Muốn đi phải canh nước, chờ thủy triều lên mới dám chạy", ông Tâm nói.

Tàu thuyền nằm bờ chờ thủy triều lên để ra khơi ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ gây khó khăn cho tàu cá, tình trạng bồi lấp sông Kinh còn tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch tại rừng dừa nước Tịnh Khê. Ông Phạm Văn Hội (thôn Trường Định, xã Tịnh Khê), người tham gia đưa đón khách du lịch, cho biết khi mực nước sông Kinh xuống thấp, việc di chuyển bằng ghe để đưa khách tham quan rừng dừa gặp nhiều trở ngại.

Theo ông Hội, mực nước khoảng 2 m trở lên thì ghe có thể di chuyển thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay có những thời điểm mực nước chỉ còn dưới 1 m. "Sông Kinh cạn thì cảnh quan cũng không được đẹp. Mỗi lần di chuyển đưa đón khách du lịch rất bất tiện", ông Hội nói.

K IẾN NGHỊ SỚM KHƠI THÔNG DÒNG SÔNG

Anh Nguyễn Tuấn Dũng, một du khách đến tham quan rừng dừa nước Tịnh Khê, nhận định đây là địa điểm có cảnh quan đẹp, không khí trong lành và dịch vụ du lịch khá tốt. Tuy nhiên, tình trạng nước sông quá cạn đang ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của du khách. "Rừng dừa nước Tịnh Khê rất đẹp nhưng nước quá cạn nên việc đi tham quan gặp nhiều trắc trở", anh Dũng nói. Theo người dân địa phương, vào những thời điểm thủy triều lên cao mới có thể dùng ghe đưa du khách len vào khu vực rừng dừa. Khi nước rút, việc di chuyển gần như "đứng bánh".

Rừng dừa cạn nước ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, đưa khách đi tham quan ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bạch Khôi Nam, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, xác nhận tình trạng bồi lấp tại sông Kinh đang diễn ra nghiêm trọng, nhất là khu vực cuối sông, đoạn tiếp giáp sông Bài Ca. Theo ông Nam, từ khu vực thôn Tịnh Kỳ đến điểm tiếp giáp sông Bài Ca hiện bị bồi lấp rất nặng. "Hiện nay khu vực này đang bị bồi lấp rất nặng nên tàu thuyền không thể ra vào để đánh bắt hải sản", ông Nam cho biết.

Nơi tiếp giáp giữa sông Kinh và sông Bài Ca bị bồi lấp nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Trước thực trạng trên, chính quyền xã Tịnh Khê đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, xem xét triển khai nạo vét khu vực sông Kinh nhằm khơi thông luồng lạch, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào khu neo đậu, đồng thời phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp hậu cần nghề cá. Bên cạnh đó, theo lãnh đạo xã Tịnh Khê, công tác nạo vét sông Kinh còn đặc biệt quan trọng đối với phát triển du lịch địa phương, nhất là khu vực rừng dừa nước.

Đoạn từ cầu Kinh Giang xuống thôn Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê) bị bồi lấp khiến con lạch hẹp lại ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nam cho rằng về lâu dài, việc nạo vét dòng sông Kinh cần được thực hiện đồng bộ với đầu tư cơ sở hạ tầng ven biển và dọc tuyến sông nhằm vừa phục vụ sinh kế của ngư dân, vừa tạo điều kiện phát triển du lịch và kinh tế biển của địa phương. "Tuy nhiên, nguồn lực của chính quyền địa phương còn hạn chế nên trước mắt chỉ có thể cải tạo, chỉnh trang một số vị trí để đáp ứng yêu cầu trước mắt. Còn về lâu dài, muốn đầu tư căn cơ thì cần có sự hỗ trợ về ngân sách của tỉnh", ông Nam nói.