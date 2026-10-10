Từ hôm nay 10.10, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM thay đổi tổ chức giao thông

Từ hôm nay 10.10, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM và ngã tư Bảy Hiền chính thức thay đổi cách tổ chức giao thông. Một số tuyến chuyển thành đường một chiều, trong khi nhiều giao lộ điều chỉnh hướng rẽ, cấm phương tiện lưu thông theo những hướng nhất định.

Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình đi lại quen thuộc của người dân, đặc biệt tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Cách Mạng Tháng Tám, ngã tư Bảy Hiền và khu vực cầu Bông.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám có đoạn một chiều

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, từ ngày 10.10, đường Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Cùng thời điểm, đường Cách Mạng Tháng Tám cũng được tổ chức một chiều theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Các tuyến đường ở TP.HCM thay đổi tổ chức giao thông từ ngày 10.10 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Bên cạnh việc điều chỉnh các tuyến đường một chiều, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều đối với tất cả các loại phương tiện.

Với những thay đổi trên, người điều khiển phương tiện cần quan sát hệ thống biển báo tại các giao lộ, nhất là khi di chuyển từ các tuyến đường nhánh ra đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng Tháng Tám.

Ngã tư Bảy Hiền: Xe từ đường Trường Chinh không được đi thẳng

Một trong những thay đổi người dân cần đặc biệt lưu ý từ ngày 10.10 là phương án tổ chức giao thông tại ngã tư Bảy Hiền, nơi giao nhau giữa các tuyến đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ.

Theo phương án mới, các phương tiện lưu thông trên đường Trường Chinh khi đến ngã tư Bảy Hiền chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Đặc biệt, phương tiện từ đường Trường Chinh bị cấm đi thẳng qua giao lộ để vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Ở chiều ngược lại, phương tiện lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám khi đến ngã tư Bảy Hiền chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng hoặc rẽ trái.

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Cụm trung tâm TP.HCM lắp dải phân cách ngăn xe rẽ

Cũng từ ngày 10.10, khu vực giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng và các tuyến đường lân cận được điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số vị trí.

Cụ thể, trên đường Điện Biên Phủ, xe hai bánh được phép rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, dải phân cách giữa đường được lắp đặt ở hướng từ cầu Bông đến vị trí nối vào đường Võ Thị Sáu. Việc này nhằm ngăn các phương tiện băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào đường Nguyễn Phi Khanh.

Ngoài ra, ô tô bị cấm rẽ phải từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Nguyễn Văn Giai trong khung giờ từ 17 - 19 giờ.

Tại đường Mai Thị Lựu, đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, ô tô con và xe hai bánh được lưu thông hai chiều. Riêng xe tải và xe khách chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai.

Cũng từ ngày 10.10, tại hẻm 79 đường Điện Biên Phủ (hẻm Cây Điệp) phương tiện bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Thành Ý ra đường Điện Biên Phủ trong hai khung giờ: từ 6 giờ đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ đến 18 giờ 30.

Ngoài các khung giờ nêu trên, người dân cần thực hiện theo hệ thống biển báo giao thông tại khu vực.