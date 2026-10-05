Từ 10.10, xe máy được rẽ trái liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào Đinh Tiên Hoàng

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ ngày 10.10, xe máy từ đường Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Đây là một trong những giải pháp được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn, giảm ùn ứ giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - đường Võ Thị Sáu - đường Nguyễn Phi Khanh - đường Trần Quang Khải, phường Tân Định.

Xe máy được rẽ trái liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào đường Đinh Tiên Hoàng từ ngày 10.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật đã đề xuất Sở Xây dựng các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM thực hiện ngay việc điều chỉnh tổ chức giao thông.

Theo phương án, trên đường Điện Biên Phủ sẽ tổ chức đèn rẽ trái liên tục để xe 2 bánh từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Đinh Tiên Hoàng. Như vậy, từ ngày 10.10, người đi xe máy qua giao lộ này có thể rẽ trái liên tục theo hệ thống đèn được tổ chức tại đây.

Đối với các loại xe khác có nhu cầu rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Đinh Tiên Hoàng, cơ quan chức năng sẽ bổ sung biển báo chỉ dẫn lộ trình thay thế.

Các phương tiện được hướng dẫn đi qua đường Phan Tôn hoặc đường Phan Ngữ, sau đó theo đường Huỳnh Khương Ninh để ra đường Đinh Tiên Hoàng. Phương án này nhằm giảm áp lực giao thông trực tiếp tại giao lộ đường Điện Biên Phủ - đường Đinh Tiên Hoàng.

Các xe rẽ trái khi đèn đỏ lọt vào camera AI ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều người vẫn có thói quen rẽ trái khi đèn đỏ vào đường một chiều, tuy nhiên camera AI đều ghi nhận vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước khi có phương án mới, giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng đã được lắp camera AI. Nhiều trường hợp rẽ trái khi đèn tín hiệu đang đỏ bị camera ghi nhận lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Khi đến làm việc với CSGT, một số người vi phạm giải thích do đường Đinh Tiên Hoàng tổ chức một chiều nên cho rằng rẽ trái khi đèn đỏ sẽ không ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Tuy nhiên, khi chưa có tín hiệu cho phép rẽ trái liên tục, người điều khiển xe vẫn phải chấp hành đèn tín hiệu tại giao lộ.

Theo mức xử phạt hiện hành, người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.