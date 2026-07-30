Vòng xoay Điện Biên Phủ: Vì sao dừng đèn đỏ nhưng lại bớt kẹt xe?

Kể từ khi thay đổi cách tổ chức giao thông, người đi qua vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) phải dừng chờ đèn đỏ thay vì chạy liên tục theo vòng xuyến như trước. Ban đầu, không ít người có cảm giác việc phải dừng đèn sẽ khiến giao thông chậm hơn.

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, sau 2 tháng triển khai, phương án mới đã mang lại hiệu quả tích cực. Dù tốc độ lưu thông tại khu vực giảm nhẹ do xuất hiện thời gian chờ đèn đỏ, dòng xe lại di chuyển ổn định, trật tự và an toàn hơn, không còn cảnh nhiều hướng phương tiện chen lấn, đan cài ngay giữa vòng xoay như trước.

Tốc độ xe lưu thông ở vòng xoay Điện Biên Phủ trước khi lắp đèn tín hiệu ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Tốc độ giảm nhưng hàng xe chờ ngắn hơn

Theo Sở Xây dựng, một trong những thay đổi rõ nhất sau khi điều chỉnh là các điểm giao cắt giữa các dòng xe đã được loại bỏ. Trước đây, vào giờ cao điểm, dòng xe từ Hàng Xanh, dòng xe lưu thông trên đường Điện Biên Phủ và các phương tiện rẽ trái hoặc quay đầu vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thường xuyên cắt ngang nhau, khiến giao thông dễ ùn ứ.

"Khi tổ chức giao thông theo pha đèn, quyền ưu tiên của từng hướng được phân định rõ ràng, loại bỏ hoàn toàn tình trạng giao cắt giữa các dòng xe", đại diện Sở Xây dựng đánh giá.

Nhờ đó, khả năng thông hành trên trục đường Điện Biên Phủ được cải thiện. Luồng xe đi thẳng theo hướng ngã tư Hàng Xanh về đường Đinh Tiên Hoàng thoát nhanh hơn, chiều dài hàng xe chờ trong giờ cao điểm cũng giảm đáng kể so với thời điểm còn tổ chức theo vòng xuyến.

Dù phải dừng chờ đèn đỏ nhưng điểm xung đột cắt ngang đã được xóa bỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước khi điều chỉnh, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nút giao thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Nguyên nhân là các dòng xe từ nhiều hướng liên tục giao cắt và tranh nhau khoảng trống để di chuyển. Đặc biệt, dòng xe từ hướng ngã tư Hàng Xanh đi về đường Đinh Tiên Hoàng, dòng xe lưu thông theo chiều ngược lại trên đường Điện Biên Phủ cùng các phương tiện rẽ trái hoặc quay đầu vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tạo ra nhiều điểm xung đột ngay giữa vòng xoay.

Vào giờ cao điểm sáng và chiều, lực lượng CSGT thường xuyên phải túc trực điều tiết giao thông tại khu vực này. Có thời điểm, xe máy phải luồn lách giữa các dòng phương tiện, còn ô tô nối hàng ken kín vòng xoay, khiến ùn tắc kéo dài.

Để khắc phục tình trạng trên, TP.HCM đã chuyển từ hình thức lưu thông theo vòng xuyến sang điều khiển bằng cụm đèn tín hiệu hai pha kết hợp lắp đặt dải phân cách dẫn hướng.

Theo phương án được áp dụng từ ngày 23.5, dòng xe đi thẳng trên trục Điện Biên Phủ theo hướng Hàng Xanh về Đinh Tiên Hoàng được ưu tiên lưu thông liên tục. Trong khi đó, dòng xe rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được tách riêng và điều khiển bằng một pha đèn khác.

Thời điểm mới tổ chức lại cách chạy xe tại vòng xoay, nhiều người chưa nắm cách lưu thông nên ùn ứ kéo dài. Sau khoảng 2 - 3 ngày, các phương tiện lưu thông ổn định hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc phân luồng này giúp các hướng xe không còn cắt ngang nhau như trước. Mỗi hướng lưu thông theo từng pha đèn riêng nên giảm đáng kể xung đột, đồng thời tăng khả năng thông hành trên trục Điện Biên Phủ.

Trước đó, TP.HCM từng tính đến phương án bỏ hẳn vòng xoay. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp giữa Sở Xây dựng, lực lượng CSGT và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quyết định giữ lại vòng xoay nhưng thay đổi cách tổ chức giao thông.

Ông Nguyễn Kiên Giang, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thông thường tại các vòng xoay có đèn tín hiệu, phương tiện vẫn phải chạy vòng quanh đảo trung tâm mới thoát giao lộ. Riêng tại nút giao này, xe được tổ chức rẽ trái trực tiếp nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển và tăng khả năng thông hành.

"Cách làm này vừa giảm xung đột giữa các dòng xe, vừa giảm chiều dài quãng đường di chuyển nên kỳ vọng sẽ giúp giao thông thông thoáng hơn", ông Giang nói.