Trùm áo mưa lên đầu xe để khỏi ướt, CSGT cảnh báo gì?

Thời gian qua, thời tiết tại TP.HCM diễn biến bất thường, xuất hiện nhiều trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nước, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trong điều kiện này, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cần chủ động phòng ngừa và trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn.

Không nên cố chạy xe qua đường ngập sâu

Theo CSGT, khi trời mưa, mặt đường ướt và trơn trượt làm giảm độ bám của lốp xe. Xe máy vì vậy dễ mất thăng bằng, nhất là khi người điều khiển phanh gấp, vào cua hoặc chuyển hướng đột ngột.

CSGT cảnh báo việc mặc áo mưa không gọn gàng có thể gây nguy hiểm cho người đi xe máy ẢNH: DIỆU MI

Mưa lớn còn hạn chế tầm nhìn, khiến người đi đường khó quan sát phương tiện phía trước, biển báo, vạch kẻ đường, ổ gà, nắp cống và các chướng ngại vật.

Một nguy cơ khác đến từ chính áo mưa. Nếu sử dụng áo mưa không phù hợp, tà áo có thể che khuất tầm nhìn hoặc vướng vào tay lái, bánh xe, gây mất an toàn.

Điều này thường gặp khi nhiều người có thói quen sử dụng áo mưa cánh dơi khi đi xe máy và trùm áo mưa che tay lái. Khi gặp gió lớn, tà áo mưa có thể gây bất tiện cho người điều khiển phương tiện.

Đáng lo hơn là khi đường bị ngập, nhiều nguy hiểm nằm bên dưới mặt nước không thể quan sát bằng mắt thường. Người đi xe máy có thể không xác định được độ sâu, vị trí hố ga, miệng cống, vật cản hoặc những nơi mặt đường hư hỏng.

CSGT cũng lưu ý người dân không nên cố di chuyển qua vùng nước ngập sâu ẢNH: DIỆU MI

Vì vậy, CSGT khuyến cáo khi gặp đoạn đường ngập, người dân cần quan sát, đánh giá tình hình thực tế; không cố đi qua nơi nước ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường hoặc có dòng nước chảy mạnh.

Người đi xe máy cũng không nên chạy sát ô tô, xe tải, xe buýt khi qua khu vực ngập. Sóng nước do các phương tiện lớn tạo ra có thể khiến xe máy mất thăng bằng, trượt ngã.

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Đi xe máy dưới mưa cần lưu ý điều này

CSGT TP.HCM khuyến cáo khi ra đường, người dân nên theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông và các khu vực có nguy cơ ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi mưa lớn, nếu không thật sự cần thiết nên hạn chế di chuyển; trường hợp phải đi lại cần ưu tiên những tuyến đường an toàn.

Khi trời mưa hoặc mặt đường trơn ướt, người đi xe máy cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước và tập trung quan sát. CSGT lưu ý không phanh gấp, đánh lái đột ngột, tăng tốc, vượt ẩu hoặc chuyển hướng bất ngờ.

Người tham gia giao thông cần chủ động theo dõi thời tiết, khu vực có nguy cơ ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp ẢNH: DIỆU MI

Áo mưa cần được mặc gọn gàng, tránh để tà áo vướng vào bánh xe, tay lái hoặc che khuất đèn, gương chiếu hậu. Người điều khiển và người ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách; sử dụng đèn chiếu sáng phù hợp khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên kiểm tra lốp, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và gương chiếu hậu; kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa những bộ phận không bảo đảm an toàn.

Nếu xe chết máy khi đi vào vùng ngập, CSGT khuyến cáo không cố khởi động lại động cơ mà ưu tiên đưa người và phương tiện đến vị trí an toàn khi có thể.

Tại những khu vực ngập nước đang được phân luồng, người dân cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của CSGT, lực lượng chức năng; không tự ý đi vào khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm hoặc dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, nhiều nguy cơ khi đi lại trong mưa lớn, đường ngập có thể phòng ngừa nếu người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, quan sát kỹ, lựa chọn lộ trình phù hợp và không cố vượt qua khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.