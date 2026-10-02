TP.HCM mưa lớn, cây bật gốc: CSGT chuẩn bị xe tải chở xe máy qua vùng ngập

Chiều 1.10, mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực TP.HCM đúng giờ tan tầm. Một số tuyến đường ngập nước, cây xanh ngã đổ khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.



Tại đường Nguyễn Lương Bằng (khu vực Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ) giông lốc làm một cây xanh bật gốc, ngã ra đường đè lên xe máy. Ngay sau đó, lực lượng Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, quân sự phường, Công ty cây xanh Phú Mỹ Hưng cùng người dân thu dọn cây ngã, giải phóng mặt đường.

Cây xanh bật gốc ở Phú Mỹ Hưng đè xe máy ẢNH: DIỆU MI

Khi trời vẫn còn mưa, các cành cây được thu dọn, đưa khỏi phần đường xe chạy. CSGT đứng dưới mưa điều tiết phương tiện qua khu vực, trong khi một số người dân cùng lực lượng chức năng kéo những cành cây nằm chắn trên đường sang một bên.

Cũng trong chiều 1.10, tại khu vực đường 40 - đường Võ Thị Đặng, phường Tân Mỹ, cây xanh bị ảnh hưởng sau mưa lớn. Các lực lượng tiếp tục xử lý để tránh ảnh hưởng việc đi lại.

CSGT, quân sự phường và công ty cây xanh khẩn trương dọn dẹp cây xanh ngã đổ ẢNH: DIỆU MI

Một số cành cây trên đường Nguyễn Lương Bằng bị gãy đổ trong cơn mưa ẢNH: DIỆU MI

Các lực lượng nhanh chóng thu dọn để tránh ảnh hưởng giao thông ẢNH: DIỆU MI

Mưa kéo dài từ chiều đến tối còn khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam TP.HCM ngập nước. Trên đường Huỳnh Tấn Phát, nước ngập mặt đường khiến các phương tiện phải di chuyển chậm.

Mưa lớn giờ tan tầm ở trung tâm TP.HCM: Có nơi nước ngập gần đầu gối, xe chết máy hàng loạt

CSGT chuẩn bị xe tải chở xe máy qua vùng ngập nước

Cơn mưa vào giờ tan tầm kéo dài đến tối cũng gây ngập tại một số tuyến đường ở khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh. Tại những đoạn trũng thấp, nước ngập khiến xe máy phải chạy chậm, dòng phương tiện có thời điểm ùn lại.

CSGT Hàng Xanh được bố trí tại các vị trí giao thông phức tạp để điều tiết, hướng dẫn người dân qua khu vực ngập. Tại một số giao lộ, CSGT lội qua những đoạn ngập, đứng dưới mưa điều tiết từng hướng xe, hướng dẫn phương tiện qua khu vực.

CSGT Hàng xanh hướng dẫn người dân di chuyển qua vùng ngập nước trên đường Quang Trung ẢNH: DIỆU MI

Khu vực ngã tư Hàng Xanh ùn ứ trong cơn mưa, CSGT túc trực điều tiết ẢNH: DIỆU MI

CSGT chuẩn bị xe tải để hỗ trợ người dân qua vùng ngập nước ẢNH: DIỆU MI

Tại những nơi nước ngập sâu, CSGT cũng chuẩn bị xe tải để hỗ trợ chở xe của người dân qua vùng ngập, hạn chế tình trạng phương tiện chết máy giữa đường. Xe tải nâng được sẵn sàng huy động để hỗ trợ di chuyển các phương tiện bị chết máy khi cần thiết.

Ở khu vực phía tây TP.HCM, mưa lớn cũng ảnh hưởng việc đi lại trong buổi tối. Trên địa bàn Đội CSGT An Lạc phụ trách, CSGT có mặt điều tiết giao thông tại khu vực đường Trần Văn Giàu - đường Vĩnh Lộc - đường Láng Le Bàu Cò.

CSGT An Lạc điều tiết giao thông dưới mưa lớn ở cửa ngõ phía tây ẢNH: DIỆU MI

Dưới mưa, CSGT liên tục ra hiệu, phân luồng các hướng phương tiện qua khu vực. Việc điều tiết được duy trì trong lúc trời còn mưa lớn, nhằm hạn chế các dòng xe xung đột và ùn ứ tại khu vực.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết khu vực chịu tác động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc, bị nén và dịch dần xuống phía nam; gió mùa tây nam hoạt động yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây và nâng trục lên phía bắc, trong khi nhiễu động gió đông yếu cũng tác động đến thời tiết khu vực. Đây là những hình thế gây mưa giông tại khu vực.