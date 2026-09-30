CSGT TP.HCM phạt nguội xe máy: Bao lâu có thể tra cứu, lỗi nào dễ mắc?

Phòng CSGT Công an TP.HCM đang đẩy mạnh xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội), trong đó tập trung vào xe máy, xe gắn máy. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường, lực lượng chức năng tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

CSGT TP.HCM tăng cường phạt nguội xe máy ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT, xe máy hiện vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của đông đảo người dân thành phố, đồng thời cũng là nhóm phương tiện có nhiều hành vi vi phạm giao thông phổ biến. Một bộ phận người điều khiển phương tiện còn tâm lý đối phó, chỉ chấp hành quy định khi nhìn thấy CSGT làm nhiệm vụ.

Việc tăng cường phạt nguội xe máy nhằm thay đổi tình trạng này, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Những lỗi người đi xe máy dễ bị phạt nguội

Theo Phòng CSGT TP.HCM, thông qua hệ thống camera cố định và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của các tổ tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng có thể ghi nhận các hành vi vi phạm của người đi xe máy để xử lý phạt nguội.

Trong đó có những lỗi thường gặp như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), chạy xe trên vỉa hè, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm...

CSGT phạt nguội xe máy từ việc trích xuất camera AI, thiết bị nghiệp vụ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hình ảnh phạt nguội xe máy ghi nhận được thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm và biển số phương tiện, làm căn cứ để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Như vậy, người điều khiển xe máy dù không bị CSGT dừng xe trực tiếp vẫn có thể bị xử lý nếu hành vi vi phạm được hệ thống camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận.

Bao lâu có thông báo phạt nguội, tra cứu ở đâu?

Theo thông tin Phòng CSGT TP.HCM cung cấp, thông báo vi phạm được tích hợp, gửi trực tiếp qua ứng dụng VNeTraffic hoặc thông báo đến người vi phạm sau khoảng 20 ngày kể từ khi phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.



Người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin vi phạm trên ứng dụng VNeTraffic, đồng thời tra cứu, xác thực lỗi bằng mã QR.

Khi nhận được thông báo, người vi phạm đến đơn vị xử phạt được thể hiện trên ứng dụng để giải quyết. Trường hợp cư trú tại địa phương khác, kết quả xác minh có thể được chuyển đến cơ quan công an nơi cư trú để phối hợp xử lý.

Người dân có thể tra cứu phạt nguội sau khoảng 20 ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại đơn vị CSGT, người vi phạm được đối chiếu hồ sơ, trực tiếp xem hình ảnh ghi nhận hành vi. Đơn vị CSGT thực hiện việc ra quyết định xử phạt theo quy định.

Sau khi có quyết định xử phạt, người dân có thể nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc tại kho bạc. Khi hoàn thành việc đóng phạt, hình ảnh vi phạm sẽ được gỡ bỏ trên hệ thống.

Phòng CSGT cũng lưu ý bên cạnh phạt tiền, một số hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với công tác xử lý phạt nguội, lực lượng CSGT phải thực hiện việc phân loại, đối chiếu lượng lớn dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm việc xử lý đúng quy trình pháp luật.