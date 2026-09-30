CSGT TP.HCM phạt nguội xe máy: Bao lâu có thể tra cứu, lỗi nào dễ mắc?

Phòng CSGT Công an TP.HCM đang đẩy mạnh xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội), trong đó tập trung vào xe máy, xe gắn máy. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường, lực lượng chức năng tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Theo Phòng CSGT, xe máy hiện vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của đông đảo người dân thành phố, đồng thời cũng là nhóm phương tiện có nhiều hành vi vi phạm giao thông phổ biến. Một bộ phận người điều khiển phương tiện còn tâm lý đối phó, chỉ chấp hành quy định khi nhìn thấy CSGT làm nhiệm vụ.
Việc tăng cường phạt nguội xe máy nhằm thay đổi tình trạng này, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Những lỗi người đi xe máy dễ bị phạt nguội
Theo Phòng CSGT TP.HCM, thông qua hệ thống camera cố định và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của các tổ tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng có thể ghi nhận các hành vi vi phạm của người đi xe máy để xử lý phạt nguội.
Trong đó có những lỗi thường gặp như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), chạy xe trên vỉa hè, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm...
Hình ảnh phạt nguội xe máy ghi nhận được thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm và biển số phương tiện, làm căn cứ để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.
Như vậy, người điều khiển xe máy dù không bị CSGT dừng xe trực tiếp vẫn có thể bị xử lý nếu hành vi vi phạm được hệ thống camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận.
Bao lâu có thông báo phạt nguội, tra cứu ở đâu?
Theo thông tin Phòng CSGT TP.HCM cung cấp, thông báo vi phạm được tích hợp, gửi trực tiếp qua ứng dụng VNeTraffic hoặc thông báo đến người vi phạm sau khoảng 20 ngày kể từ khi phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin vi phạm trên ứng dụng VNeTraffic, đồng thời tra cứu, xác thực lỗi bằng mã QR.
Khi nhận được thông báo, người vi phạm đến đơn vị xử phạt được thể hiện trên ứng dụng để giải quyết. Trường hợp cư trú tại địa phương khác, kết quả xác minh có thể được chuyển đến cơ quan công an nơi cư trú để phối hợp xử lý.
Tại đơn vị CSGT, người vi phạm được đối chiếu hồ sơ, trực tiếp xem hình ảnh ghi nhận hành vi. Đơn vị CSGT thực hiện việc ra quyết định xử phạt theo quy định.
Sau khi có quyết định xử phạt, người dân có thể nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc tại kho bạc. Khi hoàn thành việc đóng phạt, hình ảnh vi phạm sẽ được gỡ bỏ trên hệ thống.
Phòng CSGT cũng lưu ý bên cạnh phạt tiền, một số hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.
Đối với công tác xử lý phạt nguội, lực lượng CSGT phải thực hiện việc phân loại, đối chiếu lượng lớn dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm việc xử lý đúng quy trình pháp luật.
Bán xe máy chưa sang tên, chủ cũ có thể gặp rắc rối
CSGT TP.HCM cũng lưu ý người dân về tình trạng mua bán, cho tặng xe máy nhưng không thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ.
Khi xe đã chuyển cho người khác sử dụng nhưng thông tin đăng ký chưa được cập nhật, chủ cũ có thể gặp phiền phức liên quan đến các thông báo phạt nguội phát sinh từ phương tiện đã bán hoặc cho tặng.
Vì vậy, Phòng CSGT đề nghị khi mua bán, cho tặng xe, cả chủ phương tiện, người mua hoặc người nhận cần nhanh chóng thực hiện thủ tục sang tên theo đúng quy định. Việc này vừa bảo đảm quyền lợi pháp lý của người sở hữu thực tế, vừa tránh những rắc rối liên quan đến thông báo phạt nguội từ phương tiện cũ.
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