TP.HCM đào tạo lại kỹ năng lái xe cho người có bằng lái trên 3 năm

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" trên địa bàn thành phố.



Chiến dịch hướng đến cả người đã có bằng lái xe máy, trong đó tập trung vào nhóm từ 30 - 50 tuổi, người được cấp bằng lái xe trên 3 năm và nhóm thanh thiếu niên trong lứa tuổi học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Vì sao có bằng lái nhiều năm vẫn được đào tạo?

Theo UBND TP.HCM, trong hơn 8 tháng đầu năm 2026, thành phố xảy ra khoảng 1.071 vụ tai nạn giao thông, làm 554 người tử vong, 560 người bị thương. Trong đó, 778 vụ liên quan xe mô tô, xe gắn máy, chiếm 72% tổng số vụ.

Người có bằng lái trên 3 năm thuộc diện nhóm được tập trung đào tạo lái xe an toàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Xét theo độ tuổi người điều khiển gây tai nạn, nhóm từ 18 - 27 tuổi chiếm 17%, trong khi nhóm từ 27 - 55 tuổi chiếm 60,2%.

Từ thực tế này, TP.HCM đánh giá một bộ phận người điều khiển xe máy, xe gắn máy, nhất là người trung niên, lao động tự do, phụ nữ, dù đã được cấp bằng lái xe nhiều năm nhưng vẫn điều khiển xe theo phản xạ, cảm tính, thói quen.



Những người này có thể chưa nắm bắt được kiến thức cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Đây cũng là một trong những cơ sở để thành phố triển khai chiến dịch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng.

Theo kế hoạch, 5 nhóm được tập trung đào tạo gồm:

Người từ 30 - 50 tuổi đã có bằng lái xe máy;



Người được cấp bằng lái xe máy trên 3 năm;



Người vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm bằng lái xe;



Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên;



Công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.



Trong quá trình triển khai, các đơn vị cũng sẽ phối hợp rà soát những nhóm cụ thể tại từng địa bàn, trong đó có công nhân, người lao động và lái xe công nghệ thường xuyên sử dụng xe máy.

Người có bằng lái sẽ được học lại những gì?

Người tham gia sẽ được hướng dẫn kỹ năng thực hiện 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1. Trong đó có cách đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; rẽ phải, rẽ trái, quay đầu; vượt xe; gặp chướng ngại vật; sang đường; nhường đường cho người đi bộ; qua đường sắt và dừng đèn đỏ.



Chương trình đào tạo cũng hướng dẫn nhận diện và phòng tránh tình huống nguy hiểm như chạy sát xe tải lớn, đi vào điểm mù; cách điều khiển phương tiện khi trời mưa, đường trơn, đường cong, khuất tầm nhìn hoặc đường có độ dốc lớn. Kế hoạch cũng đưa kỹ năng sử dụng dây đai an toàn khi chở trẻ em vào nội dung đào tạo.

Người trung niên, lao động tự do, phụ nữ, dù đã được cấp bằng lái xe nhiều năm nhưng vẫn điều khiển xe theo phản xạ, cảm tính, thói quen ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, người tham gia sẽ được xem hình ảnh, video mô phỏng, tình huống giao thông thực tế và dữ liệu từ camera giám sát về các vụ tai nạn, vi phạm điển hình sẽ được sử dụng để phân tích nguyên nhân, hướng dẫn cách xử lý.

Người dân sau đó thực hành trên sa hình hoặc những tuyến, đoạn đường phù hợp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của CSGT, công an cấp xã, hướng dẫn viên lái xe an toàn của các đơn vị đồng hành và hướng dẫn viên tại cơ sở đã được tập huấn.

Người dân được mời đi học ra sao?

Để xác định người tham gia, TP.HCM sẽ rà soát dữ liệu tai nạn giao thông, đăng ký xe, bằng lái xe và dữ liệu xử lý vi phạm. Người bị trừ hết điểm bằng lái xe, người vi phạm, tái phạm nhiều lần cũng được rà soát, thống kê để phục vụ công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục.

Các cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp, ấp, khu phố, đoàn thể và chính quyền cơ sở sẽ phối hợp lập danh sách những nhóm trọng tâm.

Các buổi học có thể diễn ra ngay tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp. Với học sinh, sinh viên, kế hoạch đặt ra việc huấn luyện những kỹ năng như xử lý phanh khẩn cấp, nhận diện điểm mù của xe lớn và điều khiển xe dưới trời mưa lớn.



Đối với công nhân, người lao động, các lớp có thể tổ chức tại nhà xưởng, khu lưu trú công nhân hoặc văn phòng. Nội dung thực hành gồm phanh khẩn cấp, tư thế lái xe chống mệt mỏi, nhận diện điểm mù của xe container, xe tải lớn và lái xe trong điều kiện thời tiết xấu.

Sau đào tạo, người tham gia sẽ được kiểm tra kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe và theo dõi kết quả để đánh giá hiệu quả chương trình.

Sau đào tạo, người tham gia sẽ được kiểm tra kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe và theo dõi kết quả để đánh giá hiệu quả ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chiến dịch thực hiện đến hết ngày 31.12.2026, đặt mục tiêu tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho 100% nhóm trọng tâm trên tại các xã, phường, đặc khu.

Song song với đào tạo, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại những tuyến, địa bàn có tình trạng xe mô tô, xe gắn máy vi phạm phổ biến; tập trung vào các lỗi như chuyển hướng không quan sát, đi sai làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định...

