Xe hư trên cao tốc, đặt cảnh báo dưới 150 m vẫn bị phạt: Có cứng nhắc?

Mới đây, tại Km13 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện xe đầu kéo biển số 50E - 643.xx do tài xế L.V.K (48 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển đang đỗ trên cao tốc.



Trường hợp tài xế dừng xe trên cao tốc vì xe hư nhưng chỉ đặt cảnh báo về phía sau xe khoảng 40 m ẢNH: C08

Tài xế cho biết xe gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng và đã đặt cảnh báo cách đuôi xe gần 40 m. Tuy nhiên, khoảng cách này chưa đáp ứng quy định tối thiểu 150 m. CSGT lập biên bản, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

150 m có quá xa?

Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều bạn đọc băn khoăn về khoảng cách 150 m, nhất là khi tài xế chỉ có một mình. Bạn đọc Mân Huỳnh tính rằng đi đặt cảnh báo rồi quay lại xe đã mất khoảng 300 m; nếu tiếp tục sửa xe rồi quay lại lấy vật cảnh báo, quãng đường đi bộ sẽ dài hơn.

Ở chiều ngược lại, bạn đọc Đặng Hùng cho rằng quy định yêu cầu 150 m thì đặt cách xe 40 m vẫn chưa đúng. Bạn đọc Nguyễn Đoàn Giang cho rằng khi đi cao tốc, tài xế cần chủ động tìm hiểu quy định để tránh vi phạm.

Bạn đọc Nguyễn Đoàn Giang cho rằng việc phải dừng xe trên cao tốc rất dễ dẫn đến vi phạm nếu tài xế không nắm rõ quy định, vì vậy mỗi người cần tự tìm hiểu trước khi lưu thông.

Ở chiều ngược lại, bạn đọc Đặng Hùng cho rằng quy định yêu cầu khoảng cách 150 m thì đặt cách xe 40 m vẫn chưa đúng. Một bạn đọc khác nhận xét cảnh báo chưa được một phần ba khoảng cách tối thiểu thì tài xế phải chấp nhận đây là một bài học khi lưu thông trên cao tốc.

Một tình huống khác xảy ra tối 13.8 trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. CSGT phát hiện ô tô biển số 60H - 108.xx dừng trên làn xe chạy do gặp sự cố.

Trường hợp tài xế đặt cảnh báo bằng bình chữa cháy về đuôi xe cách khoảng 25 m bị xử phạt ẢNH: C08

Tài xế đã lấy một bình chữa cháy đặt cách đuôi xe khoảng 25 m để cảnh báo. Tuy nhiên, thời điểm này trời tối, khu vực không có đèn chiếu sáng, bình chữa cháy lại không có tem phản quang hay phát sáng nên phương tiện phía sau khó nhận biết từ xa.

Tài xế cho biết nghĩ xe chỉ gặp sự cố tạm thời nên lấy bình chữa cháy đặt phía sau. CSGT giải thích, khi xe vẫn nằm trên làn đường xe chạy, vật cảnh báo phải dễ nhận biết và được đặt cách phía sau xe tối thiểu 150 m.

Vì sao CSGT yêu cầu đặt cảnh báo tối thiểu 150 m trên cao tốc?

Thực tế, đã có tai nạn xảy ra trong trường hợp xe gặp sự cố có đặt vật cảnh báo phía sau nhưng khoảng cách chỉ khoảng 50 m. Tối 6.7, tại Km153+100 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải khiến một tài xế tử vong, một phụ xe bị thương.

Theo thông tin ban đầu, một xe tải gặp sự cố kỹ thuật và phải dừng trên một phần làn đường xe chạy. Tài xế khai đã lấy thùng sơn làm vật cảnh báo phía sau, nhưng chỉ đặt cách xe khoảng 50 m.

Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thùng sơn này nằm dưới đầu chiếc xe tải đã xảy ra va chạm. Cục CSGT giải thích, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên cao tốc, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Trong ảnh, xe tải tông vào thùng sơn mà xe phía trước đặt cảnh báo cách đuôi xe chỉ 50 m ẢNH: C08

Việc cảnh báo từ xa nhằm giúp phương tiện đang lưu thông phía sau có đủ thời gian nhận biết nguy hiểm, giảm tốc độ hoặc chuyển làn an toàn.

Trên cao tốc, phương tiện có thể lưu thông với tốc độ cho phép lên đến 120 km/giờ. Nếu vật cảnh báo được đặt quá gần chiếc xe đang dừng, tài xế phía sau có thể không đủ thời gian nhận diện tình huống và xử lý. Ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế, nguy cơ càng lớn.

Theo Cục CSGT, nếu xe gặp sự cố nhưng còn khả năng di chuyển, tài xế cần nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn.

Sau đó, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Người trên xe cần rời khỏi khu vực nguy hiểm, đứng phía sau dải hộ lan, đồng thời liên hệ lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ.