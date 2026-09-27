Cùng nhập cao tốc, cách nhau 30 m: Vì sao xe bị phạt nguội, xe không?

Mới đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) ghi nhận một tình huống đáng chú ý tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.



Cùng chuyển làn để nhập cao tốc nhưng chỉ 1 xe màu xám bị phạt nguội vì chuyển từ phía có vạch kẻ liền ẢNH: DIỆU MI

Hai ô tô chạy gần nhau, cùng có nhu cầu nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, một xe chuyển làn ngay tại khu vực chưa được phép nên bị ghi nhận vi phạm. Xe còn lại tiếp tục chạy thêm khoảng 30 m, đến đúng vị trí mới chuyển làn nhập cao tốc theo biển báo, vạch kẻ đường.

Chỉ cách nhau một đoạn ngắn nhưng cách chuyển làn của hai tài xế cho kết quả khác nhau.

Vì sao đi thêm khoảng 30 m mới được nhập cao tốc?

Tại khu vực này có biển cấm rẽ trái, quay đầu; trên mặt đường bố trí mũi tên chỉ hướng cùng hệ thống vạch kẻ đường. Vạch phân chia là dạng vạch kép gồm một nét liền và một nét đứt.

Theo quy định, tài xế phải quan sát phần vạch nằm phía làn xe mình đang chạy. Nếu phía xe là vạch liền, phương tiện không được đè qua vạch để chuyển làn.

Tại đây có biển báo cấm rẽ trái, dấu mũi tên hướng dẫn di chuyển thẳng và vạch kẻ liền ẢNH: DIỆU MI

Tại nút giao này, sau khu vực dành cho phương tiện ra khỏi cao tốc còn có một đoạn dải phân cách cứng dài khoảng 30 m, sau đó mới đến khu vực dành cho xe nhập vào cao tốc.

Khi đến vị trí được phép nhập cao tốc, trên mặt đường có mũi tên hướng dẫn chuyển sang trái. Vạch phân chia vẫn là dạng vạch kép gồm nét liền và nét đứt, nhưng lúc này nét đứt nằm phía làn xe chuẩn bị nhập cao tốc. Tài xế được phép chuyển làn tại đây khi bảo đảm an toàn và tuân thủ các báo hiệu đường bộ.

Ngày 26.9, tại nút giao này, CSGT tiếp tục ghi nhận nhiều ô tô chuyển làn nhập cao tốc không đúng quy định.



Lúc 9 giờ 55 phút, ô tô 4 chỗ biển số 51L - 110.xx chuyển làn để nhập cao tốc sai quy định. Chỉ ít giây sau, ô tô biển số 51H - 992.xx cũng chuyển sang trái, cắt qua phía trước một xe container đang đi theo hướng ra khỏi cao tốc để nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe con cắt đầu xe container nhập vào cao tốc ở vị trí của xe ra cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ẢNH: DIỆU MI

Tình huống này cho thấy việc nhập cao tốc ngay tại khu vực dành cho xe đi ra không chỉ sai quy định mà còn khiến hướng di chuyển của các phương tiện giao cắt nhau.

Các trường hợp tương tự tiếp tục được ghi nhận trong ngày. Lúc 11 giờ 8 phút, ô tô biển số 72A - 544.xx ban đầu đi thẳng nhưng đến gần cuối đoạn chuyển tiếp lại chuyển sang trái để nhập cao tốc. Trong buổi trưa, CSGT ghi nhận thêm các ô tô biển số 51H - 697.xx và 51G - 663.xx vi phạm.

CSGT khuyến cáo, khi đến khu vực nút giao, tài xế không nên chỉ thấy đường trống hoặc thấy lối vào cao tốc rồi lập tức chuyển làn. Tài xế cần quan sát biển báo, mũi tên chỉ hướng và vạch kẻ đường tại đúng vị trí phương tiện đang chạy.

Đặc biệt, nếu phía làn xe đang chạy là vạch liền, tài xế không được đè vạch để chuyển làn. Khi đến vị trí được phép mới chuyển làn, đồng thời phải có tín hiệu báo trước và bảo đảm an toàn.

Tại vị trí này, các xe phải di chuyển thêm khoảng 30 m mới đến vị trí để nhập làn cao tốc (trong ảnh là xe đã vi phạm) ẢNH: DIỆU MI

Từ ngày 17 - 23.9, chỉ trên tuyến cao tốc này, CSGT ghi nhận 51 trường hợp vi phạm quy định khi ra, vào đường cao tốc, gồm 48 xe con và 3 xe tải.

Xe hóa trang CSGT ghi hình cả lỗi quên xi nhan

Ngoài việc chuyển làn sai vị trí, một lỗi khác tài xế dễ mắc là chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước. Trong cùng thời gian trên, CSGT ghi nhận tổng cộng 56 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn không đúng quy định, trong đó 47 trường hợp là xe con.

Các vi phạm này không nhất thiết phải được phát hiện tại chốt kiểm tra. CSGT sử dụng xe hóa trang chạy dọc tuyến, ghi hình trong quá trình di chuyển để phát hiện vi phạm.

Xe ô tô bị kẹp giữa container và xe tải bất ngờ chuyển làn mà không bật xi nhan ẢNH: DIỆU MI

Sáng 26.9, lúc 6 giờ 58 phút, ô tô biển số 51N - 585.xx được ghi nhận chuyển sang làn trái nhưng không bật xi nhan đúng quy định. Đến 8 giờ 1 phút, một ô tô đang chạy giữa xe container và xe tải cũng bất ngờ chuyển sang làn trái mà không có tín hiệu báo trước.

Theo quy định, hành vi chuyển làn ra vào cao tốc không đúng quy định và chuyển làn không có tín hiệu báo trước đều bị phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT khuyến cáo, khi muốn chuyển làn, tài xế phải có tín hiệu báo trước, quan sát và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Trên cao tốc, nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tín hiệu báo trước giúp những xe xung quanh nhận biết hướng di chuyển để chủ động xử lý.