Xe tải làm đổ đất trên đường Cộng Hòa: Tài xế nói 'mưa nên không hay biết'

Chiều 26.9, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông tin kết quả xử lý vụ xe tải làm rơi vãi đất trên đường Cộng Hòa khiến nhiều người đi xe máy trượt té.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trích xuất camera vị trí bị đổ đất, các khu vực xung quanh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xác định xe ben biển số 51L - 769.XX, do bà N.T.L (phường Thới An, TP.HCM) làm chủ sở hữu, là phương tiện gây ra.

CSGT làm việc với tài xế vào ngày 22.9 ẢNH: PC08 CUNG CẤP

Đơn vị nhanh chóng liên lạc với bà N.T.L và yêu cầu cung cấp thông tin người điều khiển xe phương tiện.

Ngày 22.9, ông N.B.T (44 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đến Đội CSGT Tân Sơn Nhất làm việc và thừa nhận là người lái xe ben 51L - 769.XX vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Ông T. cho biết, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 21.9, ông điều khiển phương tiện nói trên chở đất lưu thông trên đường Cộng Hòa (từ hướng vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương). Khi lưu thông đến khu vực trước nhà 508 đường Cộng Hòa, phường Tân Bình thì xe bị bung bửng làm rơi vãi đất ra đường khoảng 200 m. Do trời mưa nên ông không hay biết sự cố xảy ra, vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện về bãi tập kết trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.B.T về hành vi: "Chở đất đá mà không che đậy" và "Làm rơi vãi đất đá xuống đường".

Tổng mức phạt đối với 2 hành vi trên là 6 triệu đồng, ông T. đã đồng ý với lỗi vi phạm, và cam kết không tái phạm.

Người đi xe máy trượt té vì bùn đất trơn trượt ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Trước đó, lúc 22 giờ 45 phút ngày 21.9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhận tin báo từ Công an phường Tân Bình: tại địa chỉ nhà từ số 508 đến 534 đường Cộng Hòa, phường Tân Bình xảy ra vụ việc xe tải chở đất làm rơi vãi ra đường gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.



Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã phân công lực lượng đến ngay hiện trường và báo cáo Ban chỉ huy Phòng CSGT, Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ để có biện pháp xử lý, khắc phục.

CSGT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp Công an phường Tân Bình tiến hành cô lập khu vực có đất rơi vãi, bảo vệ, phân luồng, cảnh báo từ xa và hướng dẫn người dân lưu thông bảo đảm an toàn qua khu vực nêu trên.

Do trời mưa lớn kéo dài, đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 22.9, Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ, Dịch vụ công ích đã đến hiện trường để khắc phục, xử lý sự cố. Mưa to đã làm đất nhão thành bùn bám xuống mặt đường rất trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho lực lượng thu dọn, vệ sinh đường phố.

CSGT khuyến cáo người dân tham gia giao thông cần theo thời tiết

Dự báo TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa lớn, khả năng gây ngập tại một số khu vực. Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Các đơn vị phối hợp dọn rửa đường vào sáng 22.9 ẢNH: TRẦN KHA

Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không cố điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các phương tiện vận tải chở hàng hóa, người điều khiển phương tiện cần chằng buộc hàng chắc chắn, có dụng cụ, bạt che đậy cẩn thận; không chở hàng hóa vượt quá tải trọng, không cơi nới thành thùng.

Lái xe cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi tham gia giao thông và phải luôn chú ý đến hàng hóa phía sau, tránh tình trạng để rơi xuống đường mà không hay biết.