Ông Trần Lưu Quang: Chỉnh giao thông vòng xoay Điện Biên Phủ, đường Cộng Hòa 'khác liền'

Chiều 22.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.



Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đề cập những chuyển biến của thành phố thời gian qua, từ tổ chức giao thông, vận hành bộ máy đến các mục tiêu tăng trưởng, đầu tư công, thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Chỉnh lên một chút là khác liền"

Nói về giao thông, ông Trần Lưu Quang nhắc đến việc điều chỉnh luồng tuyến tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Cộng Hòa. Theo ông, những điều chỉnh này được thực hiện trên cơ sở những gì thành phố đang có.

"Chỉnh lên một chút là khác liền", ông Quang nói và đề nghị các đơn vị suy nghĩ theo hướng này. Cùng với việc điều chỉnh luồng tuyến, ông đánh giá cao Sở Xây dựng trong việc tổ chức miễn phí xe buýt và đầu tư hạ tầng xe buýt tiện dụng hơn.

"Lượng người đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ, nghĩa là bớt đi xe gắn máy, sẽ bớt kẹt xe, ô nhiễm", ông Quang phân tích.

Hội nghị diễn ra chiều 22.9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy nhìn nhận TP.HCM đã làm được nhiều việc, có thể "vui, tự hào". Ông cũng cho rằng "bữa sau khá hơn bữa trước", người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ có sự hào hứng nhất định trong công việc.

Cán bộ TP.HCM đã "bớt nghĩ mình ở đâu tới"

Đề cập việc vận hành bộ máy, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố từng bước có phương thức, cách thức hoạt động hiệu quả hơn. Trong Thường trực Thành ủy, Phó bí thư được phân công điều phối một số dự án lớn, hỗ trợ UBND thành phố trong công tác điều phối.

Tại các địa phương, bộ máy cũng được sắp xếp hợp lý hơn. Việc áp dụng vị trí việc làm kết hợp đánh giá bằng KPI giúp công việc, theo ông Quang, "mượt hơn, minh bạch hơn nhiều".

"Cán bộ TP.HCM giờ đã bớt nghĩ mình ở đâu tới, không nghĩ gốc gác từ đâu, khái niệm TP.HCM mới giờ rộng mở hơn, ít nhiều không nghĩ tới câu chuyện ngày xưa. Đây là điều kiện quan trọng để chúng ta nắm tay nhau cùng phát triển", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy cho biết TP.HCM đã làm được nhiều việc đáng vui và tự hào ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh những chuyển biến, ông cũng chỉ ra những điểm còn vướng trong quá trình vận hành. Các sở, ngành, địa phương vẫn có sự lúng túng trước những thay đổi về tổ chức bộ máy, hướng dẫn và quy định mới; trong đó xã, phường đang lúng túng nhiều hơn các sở, ngành.

Theo ông, ở nơi này, nơi khác vẫn còn người "rề rà, đối phó" với công việc được phân công. Vì vậy, công tác cán bộ cần tiếp tục rà soát tổ chức, vị trí việc làm, KPI và đánh giá đúng, có tiếp nhận phản hồi của người dân, doanh nghiệp.

"Không hỏi có đạt hay không?"

Một nội dung khác được ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh là các mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian còn lại của năm 2026.

TP.HCM hướng tới 3 chỉ tiêu lớn gồm tăng trưởng trên 2 con số, ở mức 10,2%; thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng và giải ngân đầu tư công 100%. Ông nhìn nhận đây là thách thức rất lớn nhưng cơ hội đạt được "không nhỏ".

Theo Bí thư Thành ủy, tại những địa phương ông từng công tác, quý 4 thường là thời gian đột phá. Từ ngày 1.10 có luật Phát triển đô thị cùng các nghị quyết HĐND được thông qua, trong khi nhiều nhà đầu tư đang chờ thành phố giải quyết những tồn tại.

Ông cho biết TP.HCM chiếm 24% GDP cả nước, từ đó nhấn mạnh: "Không có câu hỏi có được hay không, mà phải là làm thế nào đạt các mục tiêu đó".

Với kinh tế - xã hội, ông Trần Lưu Quang yêu cầu vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa bảo đảm tính bền vững. Các công việc trong kế hoạch cần được rà soát, tập trung vào những việc "ra tiền, ra thành tựu", tạo tăng trưởng; đồng thời phải xác định rõ mốc thời gian, sản phẩm và người chịu trách nhiệm.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Lê Quốc Phong điều hành hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với đầu tư công, ông yêu cầu trong quý này phải đạt 95%, đồng thời giải quyết đồng bộ các vấn đề về đền bù, giải phóng mặt bằng, vật liệu, san lấp và chuẩn bị đầu tư. Với FDI, BT, đầu tư tư nhân và xuất khẩu, thành phố cần chuyển từ thu hút sang triển khai dự án, việc gì có thể làm trước thì làm, có thể thực hiện song song nhiều việc.

Về thu ngân sách, ông yêu cầu rà soát những việc trước đây làm chưa kỹ, theo nguyên tắc "quản lý chặt nguồn thu nhưng không tận thu".

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh vai trò của xã, phường, đặc khu và cho biết thời gian tới đầu tư công sẽ được giao cho địa phương ngày càng nhiều hơn, có thể giao thực hiện các dự án BT nhỏ. Ông đồng thời đề cập việc cuối năm có "thưởng thêm" cho bí thư xã bằng thêm ngân sách, công trình. "Làm tốt thì có thưởng, không tốt thì phê bình", ông Quang nói.

Các đại biểu trình bày ý kiến tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với những công việc chuẩn bị lâu dài, ông Trần Lưu Quang đề cập việc tìm kiếm nhân tài. TP.HCM sẽ tìm nhà khoa học, chuyên gia và người có kỹ năng phù hợp nhu cầu của sở, ngành, xã, phường; đồng thời có cơ chế tiếp nhận các lực lượng này.

Về quản lý tài sản, nhà đất công. Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM có 19.827 địa chỉ nhà đất, trong đó khoảng 8.000 là công sở; hơn 10.000 địa chỉ còn lại do các đơn vị quản lý và có nơi "không ai quản lý".

Đề cập nguồn lực đất đai, Bí thư Thành ủy dẫn chứng: "Dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt về miền Tây có nhiều khu đất trống bỏ không".



Từ "Anh trai say hi" đến concert dưới mưa

Trong những tháng cuối năm, ông Trần Lưu Quang lưu ý dư địa tăng trưởng từ du lịch, thương mại, mua sắm cuối năm và công nghiệp văn hóa. Bí thư Thành ủy nhắc đến "Anh trai say hi" và những concert như Tổ quốc trong tim, với hình ảnh người tham dự đội áo mưa hát Quốc ca.

Theo Bí thư Thành ủy, concert hiện không chỉ dành cho giới trẻ mà có thể tổ chức những concert về truyền thống, Nhà nước và người dân cùng làm. Ông cho rằng những hoạt động này đóng góp trực tiếp cho GRDP và đặt nội dung này trong câu chuyện tăng trưởng ở quý 4.

Đối với công tác tuyên giáo, dân vận, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu tuyên truyền thực chất: "Bớt nói màu mè, hô khẩu hiệu thì chúng ta sẽ có được sự ủng hộ".



Kết thúc phát biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng nhiệm vụ phía trước còn nặng nề và yêu cầu các đơn vị quyết liệt thực hiện. "Kết quả sẽ có, có thể có người vui, người không vui nhưng mở đầu cho câu chuyện minh bạch hơn", ông Quang nói.