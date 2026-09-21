Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm

Sáng 21.9, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chủ trương sang quyết định, từ quyết định sang hành động và từ hành động phải tạo được kết quả cụ thể.



Kỳ họp chuyên đề tập trung xem xét, ban hành một số nghị quyết để thi hành luật Phát triển đô thị và một số nội dung khác. Luật có hiệu lực từ ngày 1.10.2026.

Không có vùng an toàn cho sự né tránh

Theo ông Trần Lưu Quang, luật giao cho HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM khoảng 240 nội dung để chủ động quy định, quyết định và tổ chức thực hiện. Ông đánh giá đây là mức độ phân quyền lớn nhất từ trước đến nay, mở ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt lên thành phố trách nhiệm nặng nề.

"Thành phố đã được trao quyền, từ thời điểm này, câu hỏi không còn chỉ là có cơ chế hay không, mà phải là: Với cơ chế đó, chúng ta làm được gì, tạo ra sản phẩm gì và nếu không làm thì ai là người chịu trách nhiệm?", ông đặt vấn đề.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm. Quyền hạn càng lớn, trách nhiệm phải càng rõ và kết quả phải càng được kiểm chứng".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Quang khẳng định thành phố khuyến khích, bảo vệ cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Nhưng đồng thời, không có vùng an toàn cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; càng không có vùng an toàn cho việc lợi dụng cơ chế để vụ lợi, phục vụ lợi ích nhóm hoặc làm thất thoát tài sản của Nhà nước và Nhân dân", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Theo ông, phải phân biệt rõ những sai sót phát sinh trong quá trình đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với những vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân.

Cùng với phân quyền, HĐND phải tiếp tục giám sát sau khi nghị quyết được thông qua, chỉ rõ việc nào chậm, vướng ở đâu, nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai. Việc kiểm soát quyền lực phải dựa trên công khai, minh bạch, giám sát và kết quả, không tạo thêm thủ tục.

Không để phát sinh thêm một tầng "xin - cho"

Về tổ chức thực hiện, ông Trần Lưu Quang yêu cầu sau kỳ họp, từng nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chủ quản, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

"Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm, mỗi trách nhiệm phải có thời hạn, và mỗi thời hạn phải gắn với một kết quả có thể đo lường và kiểm chứng", ông Quang nói.

Khi HĐND đã tạo hành lang pháp lý, UBND và các cơ quan chuyên môn phải chuyển ngay thành công việc cụ thể. Bí thư Thành ủy TP.HCM đặc biệt lưu ý không để quyền được phân từ Trung ương xuống thành phố rồi lại bị giữ trong chính bộ máy hành chính của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu "không để phát sinh thêm một tầng 'xin - cho', xin ý kiến, làm chậm quyết định và mất ý nghĩa của việc phân quyền"; đồng thời nhắc lại yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở, ngành.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: HĐND TP.HCM CUNG CẤP

Nếu qua thực hiện nhận thấy quyết định chưa đúng, chưa hợp lý, thành phố phải dũng cảm sửa chữa, điều chỉnh, không bảo thủ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu sử dụng đầy đủ không gian chính sách được giao, không thu hẹp thẩm quyền vì e ngại, sợ trách nhiệm. Tuy nhiên, không thể nhân danh sáng tạo, đổi mới để làm trái pháp luật. Chủ động phải đi cùng kỷ cương; sáng tạo gắn với minh bạch; phân quyền đi cùng kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Nghị quyết phải trả lời được ba câu hỏi

Đối với các nghị quyết trình kỳ họp, ông Trần Lưu Quang lưu ý điều quan trọng không phải là thông qua được bao nhiêu nghị quyết, mà là chất lượng, tính khả thi và khả năng tạo chuyển biến thực tế.

"Nghị quyết không phải là đích đến, kết quả mới là mục tiêu cuối cùng. Một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực và tạo ra được động lực phát triển", ông nhấn mạnh.

Các chính sách phải đúng thẩm quyền, thống nhất với hệ thống pháp luật, xác định rõ đối tượng áp dụng, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và điều kiện bảo đảm.

Ông Quang đề nghị đại biểu làm rõ ba câu hỏi: Nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn nào? Khơi thông nguồn lực hoặc tạo ra động lực gì? Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả? Nếu chưa trả lời rõ thì phải tiếp tục làm rõ trước khi quyết định.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, cơ chế dù tốt đến đâu cũng không tự tạo ra sự phát triển. Sau kỳ họp, mỗi nghị quyết phải được chuyển ngay thành công việc.

"Người dân và doanh nghiệp không đo hiệu quả hoạt động của chúng ta bằng số lượng văn bản được ban hành", ông Quang nói.

Thước đo là thủ tục có ít đi, công việc có nhanh hơn, khó khăn có được tháo gỡ, nguồn lực có được khơi thông và thành phố có phát triển tốt hơn hay không. Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định đó mới là thước đo cuối cùng của việc phân quyền và trách nhiệm trước Đảng bộ, nhân dân thành phố.