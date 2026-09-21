Giới thiệu ông Trương Minh Huy Vũ bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 21.9, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM thực hiện công tác nhân sự đối với chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo đó, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, được giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

TS Trương Minh Huy Vũ (42 tuổi, quê huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, nay là Đồng Tháp) trình độ tiến sĩ kinh tế chính trị quốc tế, thạc sỹ chuyên ngành xã hội học - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân khoa học xã hội - châu Âu học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Minh Huy Vũ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Trương Minh Huy Vũ có quá trình công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Đến tháng 12.2022, ông Vũ được bầu giữ chức Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, rồi giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM từ tháng 8.2024.

Từ tháng 10.2025, ông Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 6 Phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà (thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Bùi Minh Thạnh và ông Trần Văn Bảy.