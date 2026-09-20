TP.HCM sắp xem xét chủ trương đầu tư 4 dự án bờ nam kênh Đôi

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, gồm cả ngày 21 và sáng 22.9.



Danh mục do UBND TP.HCM dự kiến trình tại kỳ họp gồm 37 nội dung. Trong đó, 29 nội dung thuộc nhóm dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm 24 nội dung triển khai luật Phát triển đô thị và 5 nội dung khác; 8 nội dung thuộc nhóm dự thảo nghị quyết cá biệt.

Đáng chú ý, lĩnh vực y tế có nội dung quy định mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh thận mạn tính giai đoạn 5, điều trị bằng kỹ thuật thận nhân tạo thường quy hoặc lọc màng bụng chu kỳ, cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Thành phố cũng dự kiến trình chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện; hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Trong lĩnh vực giáo dục, các nội dung dự kiến trình gồm cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và chính sách đầu tư đối với cơ sở giáo dục, đào tạo. Hai chính sách hỗ trợ tiền ăn từ năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu và học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập cũng nằm trong danh mục.

Về chỉnh trang đô thị, UBND TP.HCM dự kiến trình quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án tại khu vực bờ nam kênh Đôi. Các dự án gồm đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật, từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân thuộc phường Chánh Hưng; từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ nam kênh Đôi thuộc phường Bình Đông.

Toàn cảnh bờ nam kênh Đôi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các nội dung khác gồm chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Thành phố; thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Dơi.

HĐND TP.HCM cũng dự kiến xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh.

Nhóm nội dung về quy hoạch, quản lý đô thị đề cập quy hoạch tổng thể thành phố; quản lý, khai thác không gian ngầm; quy hoạch khu vực TOD và các chỉ tiêu sử dụng đất, tổ chức không gian tại khu vực này. Danh mục còn có quy định về thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, thành phố dự kiến trình các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; hỗ trợ không hoàn lại chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo và ưu đãi miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Theo chương trình, sáng 21.9, kỳ họp dự kiến nghe báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết, thực hiện công tác nhân sự và nghe báo cáo thẩm tra. Chiều cùng ngày, đại biểu thảo luận tại tổ.

Sáng 22.9, kỳ họp tiếp tục thảo luận tại hội trường, nghe UBND TP.HCM và các sở, ngành báo cáo, giải trình những nội dung liên quan, sau đó xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc.