Hé lộ doanh nghiệp nội muốn tham gia làm đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Công ty Thương binh nặng Hòa Bình (Công ty Hòa Bình) về việc tham gia xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại TP.HCM. Dự án hiện do UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền theo phương thức đối tác công tư (PPP); Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được giao tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Hòa Bình làm việc với UBND TP.HCM và Công ty Đại Quang Minh để đề xuất giải pháp kỹ thuật cho dự án.

Ảnh minh họa phối cảnh tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM theo đề nghị, Công ty Hòa Bình cho biết, năm 2023, đã nghiên cứu và làm thí điểm, thử nghiệm thành công đường cao tốc và đường sắt đô thị trên cọc ly tâm và tấm panel bản rỗng.

Tháng 4.2024, doanh nghiệp này đã xây dựng và bàn giao một tuyến đường cầu cạn tại khu vực phi thuế quan Xuân Cầu (Lạch Huyện, TP.Hải Phòng) - đáp ứng các tiêu chuẩn của đường cao tốc Việt Nam.

Cuối tháng 12.2025, Công ty Hòa Bình tiếp tục khánh thành công trình đường cầu cạn “5 trong 1”, gồm: đường hầm tàu điện đô thị, hệ thống cấp thoát nước, đường cầu cạn cao tốc, đường sắt đô thị trên cao, trung tâm thương mại và nhà ở xã hội kết hợp trên cùng một tuyến đường.

"Theo tính toán, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành nếu được xây dựng theo phát minh của Công ty Hòa Bình sẽ có thời gian thi công từ 12 đến 15 tháng, với giá thành chìa khóa trao tay là 37.500 tỉ đồng", văn bản nêu.

Công ty Hòa Bình cũng đề nghị được đề xuất phương án thực hiện tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM và Công ty Đại Quang Minh - đơn vị được giao thực hiện tuyến đường này.

Trước đó, vào giữa tháng 8.2026, Công ty Hòa Bình đã có văn bản gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề xuất xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành bằng phương pháp sử dụng cọc ly tâm và tấm panel bản rỗng, kết hợp làm đường trên cao và thi công đoạn ngầm theo phương pháp đào mở.

Phương án tính toán của doanh nghiệp này dựa trên quy mô tuyến dài 47 km, gồm 36 km trên cao, 11 km đi ngầm và 18 nhà ga, trong đó có 2 ga ngầm.

Cụ thể, Công ty Hòa Bình tính chi phí xây dựng 36 km đường sắt trên cao là 9.108 tỉ đồng, với bề rộng 11,5 m và đơn giá 22 triệu đồng/m². Đối với 11 km đường sắt đi ngầm theo phương pháp đào mở, chi phí được tính là 8.222,5 tỉ đồng, trên cơ sở cùng bề rộng và đơn giá 65 triệu đồng/m².

Chi phí xây dựng 2 ga ngầm, tổng diện tích 5.000 m², được tính là 325 tỉ đồng; 16 ga nổi, mỗi ga có diện tích xây dựng 2.000 m², là 960 tỉ đồng. Phần xây dựng depot trên cao, diện tích 25.000 m², được doanh nghiệp tính khoảng 550 tỉ đồng.

Về phương tiện, Công ty Hòa Bình dự kiến mua 100 toa tàu Alstom sản xuất tại Pháp, với giá 2,1 triệu USD/toa, tương ứng tổng chi phí 210 triệu USD.

Các khoản chi phí lớn khác gồm đường ray, tà vẹt khoảng 75 triệu USD; thông tin liên lạc và hệ thống điều khiển khoảng 150 triệu USD; hệ thống cấp điện khoảng 150 triệu USD; cửa ke ga khoảng 30 triệu USD và thiết bị depot khoảng 25 triệu USD.

Tổng kinh phí đầu tư cho dự án được ước tính 35.805,5 tỉ đồng (cộng dự phòng 5%, tương ứng khoảng 1.790,27 tỉ đồng), đưa tổng mức đầu tư đề xuất là 37.595,77 tỉ đồng. Doanh nghiệp dự kiến thời gian thi công tuyến đường từ 12 đến 15 tháng.

Công ty Hòa Bình cũng đề xuất chuyển giao, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ kỹ thuật của Đại Quang Minh thi công theo phương pháp của mình. Theo tính toán, phương án này có thể bảo đảm cho Đại Quang Minh mức lợi nhuận tối thiểu 20%.