Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Sáng 27.7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Bí thư Trần Lưu Quang, trung tướng Trần Vinh Ngọc cùng đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương ẢNH: DUY ANH

Tham gia đoàn có trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Công an TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị trên địa bàn thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Vòng hoa mang dòng chữ: "Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" ẢNH: DUY ANH

Đoàn đại biểu cũng kính cẩn dâng vòng hoa mang dòng chữ: "Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lời tri ân được đọc tại buổi lễ, ban tổ chức nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên nền hòa bình, thống nhất hôm nay, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu do Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn ẢNH: DUY ANH

Trung ướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đại biểu dự lễ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng trong sáng 27.7, đoàn đại biểu do ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, đồng thời viếng Nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách TP.HCM.



Đoàn đại biểu do ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương.

Trong khi đó, đoàn do ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, dự lễ khánh thành bia truyền thống phường Tân Sơn Nhì.

Hoạt động dâng hương là một trong những hoạt động tri ân của TP.HCM nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập và hạnh phúc của nhân dân.



Đại biểu dự lễ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng ẢNH: DUY ANH

Bí thư Trần Lưu Quang, trung tướng Trần Vinh Ngọc dâng hương tưởng niệm ẢNH: DUY ANH

Nhiều người dân cũng đến thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ trong sáng nay ẢNH: DUY ANH

Bí thư Trần Lưu Quang thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: DUY ANH