Hơn 18.000 ngôi chùa cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông tri ân liệt sĩ

Đúng 5 giờ sáng 27.7, tại Việt Nam Quốc Tự (trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM), chư tôn đức đã trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống bát nhã để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).



Đúng 5 giờ sáng, 3 hồi chuông trống bát nhã được đồng loạt cử hành ở hơn 18.000 ngôi chùa trên cả nước ẢNH: TÂM QUÝ

Trong không gian thanh tịnh của chốn thiền môn, sau thời công phu khuya, chư tôn đức cùng hành giả an cư tại hạ trường đồng cử 3 hồi chuông trống bát nhã. Âm thanh trầm hùng vang vọng giữa buổi sớm, đại chúng cùng nhất tâm tưởng niệm, tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc.

Đây là một trong những hoạt động được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động trên phạm vi cả nước nhân dịp 27.7. Theo đó, các chùa và cơ sở tự viện đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã vào lúc 5 giờ sáng để bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

3 hồi chuông trống bát nhã tri ân anh hùng liệt sĩ ẢNH: TÂM QUÝ

Phật tử cùng dự lễ ở Việt Nam Quốc Tự từ sáng sớm ẢNH: TÂM QUÝ

Cũng trong sáng nay, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự lễ Bố tát tại Việt Nam Quốc Tự. Bố tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bên cạnh nghi thức đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã, Giáo hội cũng đề nghị các địa phương tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tại chùa Quốc Ân Khải Tường (Đồng Nai), chuông trống bát nhã được cử hành lúc 5 giờ sáng ẢNH: ĐĂNG HUY

Giáo hội đồng thời kêu gọi các Ban Trị sự Phật giáo địa phương tích cực hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" diễn ra từ ngày 15.3.2026 đến 27.7.2027. Các địa phương được khuyến khích phối hợp với chính quyền tổ chức những nghi lễ tâm linh trang nghiêm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hằng năm, vào dịp 27.7, tăng ni, phật tử cả nước đều tổ chức các hoạt động cầu siêu, tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Long Thành (Đồng Nai) ẢNH: ĐĂNG HUY

Tại tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM), tiếng chuông trống bát nhã vang vọng từ sáng sớm ẢNH: TUỆ TÂM

Trước đó, ngày 25.7 (nhằm 12.6 năm Bính Ngọ), ở cơ sở II Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Bình Lợi), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh.