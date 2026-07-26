Ngôi làng ở Huế có hơn 20 Mẹ Việt Nam anh hùng, 78 liệt sĩ

Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km, làng Đồng Di (xã Phú Hồ, thành phố Huế) nằm bình yên giữa những cánh đồng lúa xanh ngắt, bên cạnh có dòng sông Như Ý êm đềm. Ngôi làng được biết đến bởi bề dày lịch sử cách mạng gian lao và quật cường qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.



Cổng làng Đồng Di ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong 2 cuộc kháng chiến, vùng quê bên bờ sông Như Ý đã trở thành căn cứ cách mạng quan trọng. Nhiều thế hệ người con làng Đồng Di đã hăng hái lên đường và anh dũng hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

Theo lời kể của các bậc cao niên, trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, làng Đồng Di chịu nhiều hỏa lực dội xuống liên tục, nhà cửa gần như bị xóa sổ. Ác liệt nhất là trận chiến ngày 23.4 âm lịch năm 1968 giữa đơn vị K10 (Tỉnh đội Thừa Thiên Huế) với các toán quân Mỹ - ngụy. Nhiều chiến sĩ bộ đội chủ lực đã chiến đấu và hy sinh trên từng thớt đất của làng.

Cánh đồng lúa xanh ngắt và dòng sông Như Ý bao bọc làng Đồng Di ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại thôn Đồng Di Tây, chỉ rộng hơn 1,2 km² với 132 hộ dân, nhưng có đến hơn 20 Mẹ Việt Nam anh hùng và 78 liệt sĩ. Trong đó, có liệt sĩ Dương Quang Đấu được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Con đường bê tông dẫn vào thôn Đồng Di Tây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một góc thôn Đồng Di Tây, nơi chỉ rộng hơn 1,2 km² nhưng ghi dấu những hy sinh to lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những ngày tháng 7 này, trong ngôi nhà của bà Bạch Thị Hoa (75 tuổi), bàn thờ gia tiên luôn nghi ngút nhang khói. Gia đình bà là một trong những gia đình điển hình giàu truyền thống cách mạng.

Chồng bà Hoa từng là Trưởng hội thân nhân liệt sĩ làng Đồng Di, vừa qua đời 8 tháng trước. Mẹ chồng bà là Mẹ Việt Nam anh hùng; cha và anh trai của chồng đều là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến; bản thân chồng bà cũng từng trực tiếp tham gia chiến đấu. Bên phía gia đình ruột của bà Hoa, mẹ bà cũng được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, cha và chị gái đều là liệt sĩ.

Bà Bạch Thị Hoa (75 tuổi) đứng bên bàn thờ, thắp nén nhang tưởng nhớ cha ông những ngày tháng 7 lịch sử ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Căn nhà bà Hoa treo đầy những kỷ vật và giấy tờ chứng nhận liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, bà Hoa tâm niệm rằng bản thân và các thế hệ sau luôn ghi nhớ và biết ơn những người đã ngã xuống.

Sau ngày hòa bình lập lại, bà Hoa cùng người dân Đồng Di tập trung lao động sản xuất, chủ yếu làm nghề nông để kiến thiết quê hương. Hài cốt ông cha bà và các liệt sĩ ngã xuống qua các thời kỳ chiến tranh dần được quy tập về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Hồ.

Nhà tưởng niệm liệt sĩ làng Đồng Di nằm sát cổng làng, công trình do nhân dân và thân nhân đóng góp xây dựng từ năm 2012 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nối tiếp mạch ngầm truyền thống quê hương

Năm 2003, nhằm thắt chặt tình đoàn kết và gìn giữ truyền thống tri ân, chồng bà Hoa và một số thân nhân liệt sĩ trong làng đã vận động thành lập Hội con liệt sĩ làng Đồng Di. Đến năm 2012, với sự đồng ý của chính quyền địa phương, Hội đã vận động kinh phí xã hội hóa để xây dựng căn nhà tưởng niệm ngay cạnh cổng làng.

Từ đó đến nay, cứ mỗi dịp 27.7, nhà tưởng niệm lại trở thành điểm hẹn chung. Thân nhân, con em và bà con Đồng Di lại hướng về đây dâng hương, chuẩn bị lễ giỗ chung cho các Anh hùng liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Bạch Đạm (86 tuổi) chuẩn bị từng phần việc tại Nhà tưởng niệm trước ngày giỗ chung

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở tuổi 86, ông Bạch Đạm, một trong những người đầu tiên sáng lập Hội con liệt sĩ làng Đồng Di vẫn tất bật với công việc dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày lễ chung. Gia đình ông Đạm có mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng, 3 người anh em là liệt sĩ và 1 người là thương binh.

Đứng trước bia đá khắc tên các anh linh, ông Đạm xúc động chia sẻ: "Giờ thế hệ của tôi cũng đã lìa đời gần hết, chúng tôi trao lại cho lớp trẻ đảm nhiệm. Chỉ mong con cháu sau này sẽ luôn giữ gìn lễ giỗ chung 27.7 và nhớ ơn những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước".

Ông Đạm dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam anh hùng của làng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Đạm cũng tự hào kể rằng, nối tiếp mạch ngầm truyền thống quê hương, giờ đây các thế hệ con cháu làng Đồng Di đã khôn lớn, trưởng thành, nhiều người trở thành những công dân có ích trong sự nghiệp xây dựng và kiến thiết quê hương. Đáng tự hào hơn, có những người con của mảnh đất giàu truyền thống này đã đứng vào hàng ngũ lực lượng vũ trang, rèn luyện và đảm nhiệm những vị trí, vai trò chủ chốt trong hệ thống chính trị của thành phố Huế.