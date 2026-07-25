Bộ Công an tri ân thương binh, liệt sĩ tại An Giang

Chiều 25.7, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an T.Ư do thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh Khu 9 (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hương Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công và thắp hương tại Đình thần anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (thuộc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh Khu 9 (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) ẢNH: TRẦN NGỌC

Ban An ninh Khu 9 được thành lập tháng 11.1961, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Khu ủy Khu 9 và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban An ninh T.Ư cục miền Nam. Trong 15 năm hoạt động vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa chiến đấu, có 5.507 cán bộ, chiến sĩ của Ban An ninh Khu 9 đã anh dũng hy sinh. Xương máu của các anh đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc và ghi tạc vào trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và của lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an T.Ư tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh Khu 9 (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) ẢNH: TRẦN NGỌC

Tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tại các nơi đến, đoàn đại biểu Bộ Công an đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời hứa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân noi theo tấm gương của các anh hùng liệt sĩ, ra sức học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) ẢNH: TRẦN NGỌC

Lực lượng Công an nhân dân sẽ hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà lớp lớp các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để giành được.

Cùng ngày, thượng tướng Lê Văn Tuyến cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 mẹ Việt Nam anh hùng là Đặng Thị Liễu (94 tuổi), Nguyễn Thị Bồi (90 tuổi, cùng ở phường Rạch Giá). Hai mẹ đều có chồng và 1 người con là liệt sĩ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Liễu (94 tuổi, ở phường Rạch Giá) có chồng và 1 người con là liệt sĩ ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại buổi thăm, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời động viên đến các mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu; đồng thời cho biết lực lượng Công an nhân dân trên cả nước sẽ nguyện noi gương các anh hùng liệt sĩ giữ gìn nền hòa bình độc lập của Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tối cùng ngày, tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công ở phường Rạch Giá, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật "Giữ trọn lời thề", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2026). Chương trình khắc họa lịch sử đấu tranh hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân miền Nam, đặc biệt là an ninh Khu 9 trong kháng chiến chống Mỹ; sự yêu thương đùm bọc của nhân dân vùng U Minh để vững vàng đứng chân trên địa bàn, vượt qua những khó khăn đến ngày toàn thắng. Tại chương trình, Bộ Công an đã trao 37 phần quà đến thương binh và đại diện các gia đình liệt sĩ Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.



