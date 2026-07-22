Ông Đinh Văn Nơi tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ ở đặc khu Phú Quốc

Ngày 22.7, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Phú Quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi tặng quà cho gia đình chính sách tại đặc khu Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026) ẢNH: HOÀNG DUNG

Tại các gia đình đến thăm, ông Đinh Văn Nơi đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và quan tâm lắng nghe tâm tư, tình cảm của các gia đình. Qua đó khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn vô cùng trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, công tác chăm lo cho người có công và các gia đình chính sách luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục nên yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương phải khẩn trương vào cuộc, rà soát và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các thương bệnh binh và gia đình chính sách, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhanh chóng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định hiện hành, chăm lo chu đáo cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của người có công với cách mạng.

Ông Đinh Văn Nơi thắp hương tri ân gia đình người có công ở Đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Xúc động trước những tình cảm của Phó bí thư Tỉnh ủy Đinh Văn Nơi và đoàn công tác, các gia đình chính sách khẳng định sẽ luôn là tấm gương sáng, tiếp tục dạy bảo con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời giữ gìn, tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Trên địa bàn đặc khu Phú Quốc hiện có 606 gia đình liệt sĩ với 658 liệt sĩ, 55 người đang hưởng tuất liệt sĩ hàng tháng và 455 gia đình thờ cúng liệt sĩ; 134 thương binh, 26 bệnh binh, 19 người có công, 21 tù đày, 38 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Địa bàn có 54 Mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần, 3 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phú Quốc có 4 tập thể và 3 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.