Phú Quốc xử lý nghiêm cán bộ buông lỏng, tiếp tay cho vi phạm đất đai

Sáng 20.7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng hành lang an toàn đường bộ, hành lang biển và trật tự đô thị trên địa bàn.

Tại lễ ra quân, UBND đặc khu Phú Quốc đã thông qua quyết định thành lập tổ kiểm tra và tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ nói trên.

90 ngày cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo quyết định, các tổ sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, đất rừng, đất do Nhà nước quản lý; tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; việc san lấp mặt bằng, cải tạo đất không được phép; kiểm tra việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng đất trái quy định.

Một “biệt phủ” xây dựng trái phép bị cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc cưỡng chế, phá dỡ vào ngày 22.5.2026 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ngoài ra, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử lý vi phạm trước đây, đồng thời rà soát, đối chiếu hồ sơ pháp lý, bản đồ quy hoạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định đúng hiện trạng, ngăn chặn kịp thời các vi phạm mới phát sinh.

Xác định các công trình xây dựng không có giấy phép (trường hợp bắt buộc phải có giấy phép); kiểm tra việc xây dựng sai nội dung giấy phép đã được cấp; phát hiện công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện xây dựng; xử lý công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình công cộng, hành lang bờ biển, hành lang giao thông, thủy lợi và các khu vực cấm xây dựng; các chợ tự phát; tình trạng xây dựng gây ảnh hưởng đến quy hoạch, mỹ quan đô thị và an toàn xã hội.

Đối tượng xử lý là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm lấn, chiếm đất rừng, đất Nhà nước quản lý, suối, xây dựng không phép, trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

Công tác kiểm tra, xử lý thực hiện trong 90 ngày cao điểm, kể từ ngày triển khai kế hoạch. Sau cao điểm, tổ kiểm tra duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên và đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết đợt cao điểm 90 ngày kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai với quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên toàn địa bàn.

Cần chuyển từ tư duy "phát hiện rồi xử lý" sang "chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh" không để công trình vi phạm hoàn thành mới xử lý; không để tồn tại kéo dài, không hợp thức hóa sai phạm và lấy kết quả thực chất làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Đợt ra quân này không chỉ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm hiện hữu mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định; phục vụ mục tiêu phát triển Phú Quốc trở thành đô thị biển hiện đại, văn minh và là trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027.

"Thay mặt lãnh đạo UBND đặc khu, tôi yêu cầu các tổ kiểm tra, các phòng, ban chuyên môn, Công an đặc khu, các cơ quan, đơn vị liên quan và các khu phố phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch; tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ", ông Toàn nói.

Đối với cán bộ, công chức nếu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, bao che hoặc tiếp tay cho vi phạm trong lĩnh vực đất đai sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định.