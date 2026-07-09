Rà soát các quy định chồng chéo, mâu thuẫn về đất đai, quy hoạch

Tại cuộc họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, báo cáo, tờ trình như dự án luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); luật Nhà ở (sửa đổi); hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; dự án bộ luật Hình sự (sửa đổi)...

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp ẢNH: NHẬT BẮC

Kết luận phiên họp, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình theo đúng quy định; đặc biệt khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội với các luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ.

Với dự án luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị rà soát, bảo đảm đồng bộ, không phát sinh các quy trình hành chính song song hoặc chồng chéo thẩm quyền giữa cấp tỉnh và các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

Về luật Nhà ở (sửa đổi), bám sát các chỉ đạo về chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phát triển nhà ở với các loại hình khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho thuê; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp về địa phương...

Với dự án bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Công an đánh giá đầy đủ hơn các tác động của việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát triển

KT-XH; bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng...

Chính phủ cũng thống nhất phương án đổi tên dự án "luật Đô thị đặc biệt" thành "luật Phát triển đô thị", bảo đảm phản ánh đầy đủ nội dung và phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật (TP.HCM, các thành phố trực thuộc T.Ư, các khu kinh tế đặc biệt)...

Về luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất thông qua 4 chính sách nêu tại tờ trình của Bộ Y tế: quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng; cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường; số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu ATTP quốc gia liên thông; nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể. Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng luật trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2...

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm thể chế phải tạo đột phá cho phát triển, là nền tảng cho phát triển; cơ chế, chính sách không chỉ xử lý triệt để những vướng mắc, tồn tại, hạn chế mà còn phải tạo không gian, cơ sở cho phát triển không chỉ trong năm nay mà còn nhiều năm tới đây.

Cùng với đó, cần hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều nghị định hướng dẫn cho cùng một nội dung luật để tránh gây chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, tài sản công, phân cấp… Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu dự kiến trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XVI (khoảng 47 dự án).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo T.Ư tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản; tổng hợp danh mục, phân loại tài sản, đề xuất phương án, lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.