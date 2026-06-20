Theo thông báo, tại phiên họp ngày 12.6, Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Đảng ủy Bộ NN-MT về đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ NN-MT phối hợp cùng các cơ quan khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của T.Ư khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị T.Ư 3 xem xét, cho ý kiến.

Luật Đất đai sẽ được xem xét, tập trung sửa đổi trong năm 2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Với những nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo Bộ Chính trị.

Cùng đó, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện đề án, thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định của pháp luật trước ngày 1.7 và tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo quy định.

Bộ Chính trị yêu cầu, không làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác.

Cạnh đó, Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Đảng ủy Bộ NN-MT khẩn trương rà soát diện tích đất lúa, đất rừng… bảo đảm đúng, đủ về số liệu và hiện trạng, phục vụ công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Trước đó, đầu tháng 5.2026, Bộ NN-MT đã có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Dự thảo luật kiến nghị tập trung vào sửa đổi 2 nhóm nội dung lớn. Đầu tiên là nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Kế đó là nhóm các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.