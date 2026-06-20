Bộ Chính trị: Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị thống nhất thông qua chủ trương của Đề án "Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới" của Bộ KH-CN.

Chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ

Để công tác sở hữu trí tuệ phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới, Bộ Chính trị nêu rõ, cần quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhấn mạnh việc cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính về sở hữu trí tuệ sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: V.CHUNG

Kế đó là xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội.

Kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, như: sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, sao chép, đạo văn trong học thuật, các vi phạm về quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...

Đồng thời, hoàn thiện về thể chế sở hữu trí tuệ; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Kết luận cũng yêu cầu, phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hoàn thiện cơ chế định giá quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, đẩy mạnh khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh lâu dài, tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Ban hành chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ

Theo kết luận, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Chính trị nêu rõ là triển khai ban hành chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ.

Cùng đó, nâng cao hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bố trí đủ nguồn lực cho các cơ quan bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường năng lực cho các tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với yêu cầu phổ cập tri thức, phát triển KH-CN và lợi ích chung của xã hội.

Kết luận cũng nêu rõ, bảo đảm an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu, rộng, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tự chủ, tự cường; tích cực, chủ động và bảo đảm nguồn lực thực hiện cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã cam kết.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ; tăng cường hoạt động giám sát theo quy định.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận; phối hợp Đảng ủy Quốc hội thể chế tòa đầy đủ các chủ trương, chính sách nêu trong kết luận và bố trí đủ nguồn lực để tổ chức thực hiện

Kết luận cũng đề ra các nhiệm vụ đối với Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể T.Ư, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Ban Chính sách, chiến lược T.Ư.