Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Bộ Chính trị: Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Văn Chung
Văn Chung
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận số 51 ngày 17.6 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị thống nhất thông qua chủ trương của Đề án "Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới" của Bộ KH-CN.

Chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ

Để công tác sở hữu trí tuệ phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới, Bộ Chính trị nêu rõ, cần quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhấn mạnh việc cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính về sở hữu trí tuệ sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ.

Bộ Chính trị: Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ- Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

ẢNH: V.CHUNG

Kế đó là xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội.

Kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, như: sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, sao chép, đạo văn trong học thuật, các vi phạm về quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...

Đồng thời, hoàn thiện về thể chế sở hữu trí tuệ; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Kết luận cũng yêu cầu, phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hoàn thiện cơ chế định giá quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, đẩy mạnh khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh lâu dài, tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Ban hành chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ

Theo kết luận, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Chính trị nêu rõ là triển khai ban hành chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ.

Cùng đó, nâng cao hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bố trí đủ nguồn lực cho các cơ quan bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường năng lực cho các tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với yêu cầu phổ cập tri thức, phát triển KH-CN và lợi ích chung của xã hội.

Kết luận cũng nêu rõ, bảo đảm an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu, rộng, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tự chủ, tự cường; tích cực, chủ động và bảo đảm nguồn lực thực hiện cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã cam kết.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ; tăng cường hoạt động giám sát theo quy định.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận; phối hợp Đảng ủy Quốc hội thể chế tòa đầy đủ các chủ trương, chính sách nêu trong kết luận và bố trí đủ nguồn lực để tổ chức thực hiện

Kết luận cũng đề ra các nhiệm vụ đối với Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể T.Ư, Ban Tuyên giáo và  Dân vận T.Ư, Ban Chính sách, chiến lược T.Ư.

Tin liên quan

Việt Nam sẵn sàng tham vấn với Mỹ về việc điều tra sở hữu trí tuệ

Việt Nam sẵn sàng tham vấn với Mỹ về việc điều tra sở hữu trí tuệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, việc USTR khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Mỹ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi, tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Từ tài sản vô hình đến sức mạnh cạnh tranh quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

Ban bí thư bộ chính trị Vi phạm bản quyền Bộ KH-CN

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận