Việt Nam sẵn sàng tham vấn với Mỹ về việc điều tra sở hữu trí tuệ

Đậu Tiến Đạt
30/05/2026 18:32 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, việc USTR khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Mỹ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi, tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra.

Ngày 30.5, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 29.5 công bố khởi xướng điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1.5 và 14.5 vừa qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế.

"Việc USTR khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Mỹ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi, tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này, phía Mỹ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi, biện pháp của Việt Nam.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai; đồng thời đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung", bà Hằng nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ trên nền tảng tin cậy, hữu nghị

Chiều 26.5, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ do hạ nghị sĩ Michael Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại VN.

