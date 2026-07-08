Ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản… phát hành hơn 1 tỉ USD trái phiếu xanh

Để Việt Nam có thể hiện thực hóa mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, tài chính xanh đóng vai trò then chốt.

Trong tham luận gửi tới diễn đàn với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng đối tác tổ chức ngày 8.7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính nhận định: thị trường vốn xanh là một trong những cấu phần quan trọng của hệ thống thị trường tài chính xanh, đóng vai trò huy động hiệu quả nguồn lực trung và dài hạn phục vụ quá trình chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn ẢNH: VCCI

Những năm qua, thị trường trái phiếu xanh, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp xanh, có tốc độ phát triển nhanh.

Giai đoạn 2021 - 2025, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bất động sản, năng lượng... đã đón đầu xu hướng, phát hành thành công hơn 1 tỉ USD trái phiếu xanh và trái phiếu liên kết bền vững tại cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp đang quan tâm đến sản phẩm trái phiếu xanh, có kế hoạch phát hành trong thời gian tới. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Đối với trái phiếu chính phủ xanh, trên cơ sở quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành triển khai xây dựng Đề án thí điểm phát hành trái phiếu chính phủ xanh để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, góp phần tăng khả năng huy động vốn của ngân sách.

"Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và định hướng phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực quan trọng cho sự phát triển của thị trường vốn xanh", Bộ Tài chính đánh giá.

Tiếp tục ưu đãi thuế cho dự án xanh

Xoay quanh câu chuyện hướng tới Net Zero vào năm 2050, phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ xác định, tài chính xanh là động lực quan trọng để huy động nguồn lực quốc tế, quốc gia.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, lồng ghép tiêu chí môi trường vào quản lý ngân sách, phát triển thị trường vốn xanh, bao gồm trái phiếu xanh, tín dụng xanh, áp dụng các chính sách thuế ưu đãi cho dự án xanh.

Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tăng cường hợp tác huy động nguồn vốn ưu đãi và công nghệ tiên tiến từ các định chế tài chính quốc tế.

"Thời gian tới, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần thúc đẩy triển khai nhanh các công cụ tài chính xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro và tài chính hỗn hợp nhằm khơi thông, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội.

Các địa phương chủ động rà soát, cập nhật quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng danh mục các dự án xanh, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thủ tục để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải", Phó thủ tướng chỉ đạo.