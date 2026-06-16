Anh hỗ trợ Việt Nam về điện gió ngoài khơi và tài chính xanh

Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Gió châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Hà Nội ảnh: đại sứ quán anh

Hai sáng kiến gồm Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Phát triển Điện gió ngoài khơi Anh – Việt Nam và Cơ chế Tài chính xanh thuộc chương trình UK PACT, theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội hôm 16.6.

Hỗ trợ phát triển ngành điện gió ngoài khơi của Việt Nam

Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội hôm 16.6 chính thức công bố quan hệ đối tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam về thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi tại Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng gió châu Á – Thái Bình Dương tổ chức ở Hà Nội.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng mới trong hợp tác song phương về phát triển điện gió ngoài khơi. Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ Việt Nam tại thời điểm mang tính bước ngoặt của quá trình phát triển thị trường điện gió, với mục tiêu phát triển đến 17.032 MW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2035.

Chương trình sẽ đưa ra định hướng triển khai cụ thể, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và hợp tác quốc tế và tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên. Đó là nâng cao năng lực cho cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tận dụng chuyên môn của Vương quốc Anh và Hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu trong các lĩnh vực kỹ thuật và chính sách ưu tiên.

Được thiết kế nhằm tạo ra cả tác động ở cấp độ hệ thống lẫn những kết quả cụ thể trên thực tế, chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng các khung khổ cần thiết để thúc đẩy phát triển dự án ở giai đoạn đầu, nâng cao khả năng huy động tài chính cho dự án, cũng như các hệ thống phục vụ tích hợp điện gió ngoài khơi vào hệ thống điện của Việt Nam.

Tăng cường hệ sinh thái tài chính xanh

Bên cạnh đó, Vương quốc Anh cũng ra mắt Cơ chế Tài chính xanh thuộc chương trình "Chương trình kợp tác thúc đẩy chuyển dịch vì khí hậu" (UK PACT), do chính phủ Anh triển khai cùng KPMG.

Sự ra mắt nhấn mạnh quan hệ Đối tác Đầu tư Xanh Việt Nam – Vương quốc Anh (GIP) như một nền tảng cốt lõi cho hành động chung – huy động tài chính thông qua các tổ chức tài chính phát triển của Anh và các quan hệ đối tác thương mại, củng cố khung pháp lý thông qua hỗ trợ kỹ thuật, và thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế phát thải thấp, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng sạch.

Đây là gói hỗ trợ kỹ thuật của Vương quốc Anh nhằm tăng cường hệ sinh thái tài chính xanh của Việt Nam, tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với nguồn tài chính quốc tế và thúc đẩy phát triển các giải pháp thị trường vững chắc phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Cơ chế này sẽ hỗ trợ mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), bao gồm việc xây dựng các khung pháp lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp tài chính xanh và tài chính bền vững ngay từ giai đoạn đầu.

Mục tiêu của chương trình là giúp Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trở thành một đầu mối đáng tin cậy, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư xanh chất lượng cao và điều hướng nguồn vốn tư nhân vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.