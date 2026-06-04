Úc hỗ trợ kỹ năng làm báo thời AI

Đoàn báo chí thăm xưởng đóng tàu ở P.Vũng Tàu, TP.HCM ảnh: tổng lãnh sự quán úc

Phát biểu khai mạc, Tổng lãnh sự Úc Kate Wallace cho biết hoạt động tập huấn truyền thông thuộc chương trình Đối thoại số Đông Nam, vốn là sáng kiến hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và cơ quan Phát triển Quốc tế của Đài Truyền hình Quốc gia Úc (ABC).

Chương trình quy tụ các nhà báo tại miền Nam, từ TP.HCM đến Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cũng như đại diện của Sở Ngoại vụ TP.HCM. Mục tiêu nhằm nâng cao hiểu biết về những cơ hội và thách thức trong môi trường số, từ đó hỗ trợ tăng cường năng lực cho báo chí địa phương và thúc đẩy chia sẻ tri thức chung.

Thông qua quá trình học hỏi lẫn nhau và xây dựng các mối liên kết mới, những người tham gia được trang bị tốt hơn để ứng phó với những thách thức của quá trình chuyển đổi số theo hướng thiết thực và bền vững, phù hợp với bối cảnh địa phương.

Bà Wallace khẳng định hoạt động trên cũng gắn liền một trong những ưu tiên của Úc là tăng cường gắn kết với Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Tổng lãnh sự Úc Kate Wallace ảnh: thụy miên

Nhận dạng tin giả, tin sai lệch, báo chí kiến tạo, công cụ AI

Trong thời gian khóa học được tổ chức, các đại diện của ABCID (cơ quan Phát triển Quốc tế của Đài truyền hình quốc gia Úc) lần lượt tổ chức những bài giảng về tin giả, thông tin sai lệch và cách thức củng cố niềm tin vào truyền thông của công chúng.

Hình thức báo chí kiến tạo cũng được đề cập. Trong đó, báo chí kiến tạo là hình thức báo chí giải pháp tập trung vào tác động và sự tiến bộ, nhằm khuyến khích thảo luận cộng đồng có cơ sở và đưa tin dựa trên bằng chứng.

Và trong thời đại trí thông minh nhân tạo (AI) đang phát triển, việc sử dụng AI cũng cần được triển khai áp dụng một cách có trách nhiệm.

Ông Craig McCosker, Quản lý mảng Sản phẩm số (Đài ABC), cũng giới thiệu một số ứng dụng AI có thể sử dụng cho công tác làm báo, như ứng dụng Perplexity, NotebookLM và ChatGPT trong thực tiễn.

Chiến lược sáng tạo và quá trình sản xuất nội dung và báo chí di động

Trong kỷ nguyên số, việc hiểu rõ số liệu phân tích và hành vi của người xem là điều cần thiết nếu muốn xây dựng nội dung hấp dẫn. Đặc biệt, việc nắm rõ những thông tin này sẽ giúp báo đài sản xuất theo hướng ưu tiên kể chuyện qua thiết bị di động, truyền hình, trang web và mạng xã hội, theo cố vấn truyền thông Deborah Steele.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán Úc cũng tổ chức chuyến tham quan hai doanh nghiệp Úc đang đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam là TLC Modular và Austal Vietnam trên địa bàn P.Vũng Tàu.

Chương trình tập huấn truyền thông do Tổng lãnh sự quán Úc phối hợp với ABCID ảnh: tổng lãnh sự quán Úc

Bên cạnh việc mang đến cơ hội vận dụng thực tế các kỹ năng báo chí di động được trang bị trong khóa tập huấn, chuyến tham quan đến 2 doanh nghiệp trên còn mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Úc.

Tổng lãnh sự Wallace cho biết TLC Modular là doanh nghiệp do chuyên gia người Úc sáng lập, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng module. Công ty thiết kế và sản xuất các cấu kiện xây dựng trong môi trường nhà máy trước khi lắp ráp hoàn chỉnh tại công trường.

Trong khi đó, Austal Vietnam là thành viên của tập đoàn đóng tàu toàn cầu có trụ sở tại Úc và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo tàu cao tốc. Kể từ khi xây dựng nhà máy đóng tàu tại miền Nam Việt Nam, Austal đã xuất xưởng 3 tàu bàn giao cho nước ngoài và đang hoàn thành tàu thứ tư nhờ vào sự kết hợp thành công chuyên môn kỹ thuật của Úc với tay nghề và năng lực của lao động Việt Nam.

Trả lời Báo Thanh Niên, ông Damien Cupitt, Giám đốc Chiến lược Đổi mới Bán lẻ của TLC Modular, cho biết mô hình xây dựng module cho thấy sự phù hợp với một số phân khúc của thị trường Việt Nam, nhất là du lịch, khách sạn và nhà ở trung tầng. Đây là những loại công trình đòi hỏi tiêu chuẩn cao về chất lượng, hiệu suất vận hành và tuân thủ quy định kỹ thuật, và có thể hưởng lợi đáng kể từ việc rút ngắn thời gian thi công tới 40%, qua đó cải thiện tỷ suất hoàn vốn cho các nhà đầu tư dự án.

Ông Cupitt cũng cho biết thêm kinh nghiệm của TLC Modular cho thấy Việt Nam hội tụ đầy đủ những điều kiện cốt lõi để phát triển mô hình này, bao gồm đội ngũ thiết kế, kỹ sư và lao động sản xuất có tay nghề cao; chuỗi cung ứng vật liệu phát triển; cùng hệ thống cảng nước sâu thuận lợi cho logistics. Đây cũng chính là những nền tảng tạo nên thành công của mô hình xây dựng hiện đại mà TLC đang triển khai.

Tổng lãnh sự Wallace chỉ ra những doanh nghiệp trên cho thấy đầu tư của Úc không chỉ dừng lại ở nguồn vốn. Đó còn là sự chuyển giao công nghệ, chia sẻ kỹ năng, phát triển năng lực công nghiệp, tăng cường chuỗi cung ứng và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, đồng thời phản ánh tiềm năng mở rộng đầu tư của Úc trong nhiều lĩnh vực khác trong thời gian tới.