Khai thác thế mạnh AI trong kinh doanh và cơ hội cho Việt Nam

Hội thảo quy tụ sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ ảnh: thụy miên

Hội thảo chuyên đề "Đưa AI vào thực tiễn: Chuyển hóa từ ý tưởng thành giá trị" đã thu hút sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ nhằm chia sẻ góc nhìn thực tiễn về việc thúc đẩy ứng dụng AI trong kinh doanh và thu hẹp "khoảng cách giá trị" đang gia tăng giữa đầu tư và tác động kinh doanh.

Bên cạnh đó, hội thảo có sự hiện diện của các Tổng lãnh sự Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Phía đồng tổ chức còn có Phòng Thương mại Singapore tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ban Nha tại Việt Nam, Phòng Thương mại Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam và Phòng Thương mại Indonesia tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Firdauz Othman nhận định: "Khoảng cách ngày càng lớn giữa tham vọng về AI và kết quả kinh doanh thực tế vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải vượt ra khỏi cách tiếp cận chỉ tập trung vào công nghệ, hướng tới một phương thức có cấu trúc hơn và lấy giá trị làm trọng tâm, đồng thời củng cố nền tảng dữ liệu, quản trị, nhân tài và mô hình vận hành để khai mở những kết quả thiết thực".

Ở tầm hợp tác khu vực, khi mà Malaysia và Việt Nam cùng đặt trọng tâm vào quá trình chuyển đổi số, ông Othman cho rằng những nội dung trao đổi tại hội thảo mang lại những góc nhìn thiết thực, giúp các tổ chức tại Việt Nam tự tin hơn trên hành trình ứng dụng AI và khai mở tối đa tiềm năng mà công nghệ này mang lại.

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Firdauz Othman ảnh: thụy miên

Ứng dụng AI tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tại hội thảo, ông Vishy Narayanan, Lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương về chuyển đổi số và AI của PwC, đã đưa ra góc nhìn khu vực về xu hướng ứng dụng AI, đồng thời nhấn mạnh sự chênh lệch ngày càng rõ giữa mức độ triển khai AI trên diện rộng và các kết quả kinh doanh có thể đo lường.

Ông chỉ ra trong bối cảnh các doanh nghiệp trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang gia tăng đầu tư vào AI, không ít doanh nghiệp vẫn đang chững lại ở giai đoạn thử nghiệm.

Theo kết quả từ Khảo sát CEO Toàn cầu thường niên lần thứ 29 - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của PwC, 39% lãnh đạo doanh nghiệp ghi nhận AI đã tạo ra doanh thu bổ sung và 26% cho biết đã góp phần tối ưu chi phí, nhưng khoảng 50% vẫn chưa quan sát được tác động tài chính đáng kể.

Nghiên cứu AI Performance của PwC tiếp tục cho thấy sự phân hóa này: chỉ 20% doanh nghiệp tạo ra gần 74% giá trị kinh tế từ AI, trong khi phần lớn còn lại vẫn mắc kẹt ở giai đoạn thử nghiệm hoặc triển khai ban đầu.

Một khoảng cách rõ rệt về hiệu quả đang dần hình thành, khi chỉ một nhóm nhỏ doanh nghiệp có thể chuyển hóa AI thành tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí, trong khi phần lớn vẫn gặp khó khăn trong việc hiện thực hóa lợi ích.

Ông Vishy Narayanan, Lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương về chuyển đổi số và AI của PwC ảnh: thụy miên

"Trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi đang chứng kiến một động lực rất lớn xoay quanh AI. Tuy nhiên, động lực này không tự động chuyển hóa thành giá trị. Thách thức hiện nay là làm thế nào để chuyển hóa đà tăng trưởng đó thành các kết quả kinh doanh có thể đo lường, thay vì chỉ dừng lại ở mức độ hoạt động hay thử nghiệm", ông Vishy nhấn mạnh

Cơ hội mang tính bước ngoặt của Việt Nam

Phiên thảo luận tiếp tục với chủ đề "Từ thí điểm đến lợi nhuận – Điều gì thực sự đang cản trở doanh nghiệp mở rộng quy mô AI?", đưa câu chuyện đến gần hơn với thực tiễn tại Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội ở giai đoạn then chốt trong hành trình chuyển đổi số.

Các diễn giả tập trung làm rõ nguyên nhân khiến nhiều sáng kiến AI gặp khó khăn sau giai đoạn thí điểm, cũng như những yếu tố tiên quyết để hiện thực hóa các kết quả kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý là các rào cản trong việc mở rộng AI ngày càng mang tính tổ chức, thay vì chỉ giới hạn ở công nghệ. Những hạn chế về chất lượng dữ liệu, khả năng tích hợp và mức độ sẵn sàng của hạ tầng dữ liệu, cùng với khoảng trống về năng lực và mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực, đang trở thành tác nhân chính làm chậm quá trình triển khai.

Các Tổng lãnh sự từ các thành viên ASEAN tại TP.HCM có mặt tại sự kiện ảnh: thụy miên

Bên cạnh đó, việc đưa AI vào hoạt động thường ngày của doanh nghiệp vẫn là một bài toán phức tạp, đòi hỏi sự điều chỉnh đồng bộ không chỉ về hệ thống mà còn ở quy trình và phương thức làm việc.

Phiên thảo luận cũng nêu bật vai trò mang tính quyết định của các nhà lãnh đạo trong việc định hình kết quả triển khai. Và sự cam kết từ đội ngũ lãnh đạo trong việc dẫn dắt và duy trì đà triển khai được xem là yếu tố then chốt, tạo nền tảng để mở rộng việc ứng dụng AI một cách hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh những thách thức trong triển khai, yếu tố quản trị và niềm tin đang ngày càng nổi lên như một trụ cột then chốt, định hình tốc độ và quỹ đạo ứng dụng AI. Thay vì chỉ được nhìn nhận như một cơ chế kiểm soát, quản trị đang được xác định là nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Các diễn giả nhấn mạnh việc tích hợp AI có trách nhiệm ngay từ giai đoạn đầu, cùng với việc thiết lập cơ chế về sử dụng dữ liệu, trách nhiệm giải trình và quản lý rủi ro, sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ minh bạch và giảm thiểu bất định trong quá trình triển khai.