Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT trở thành doanh nhân tiên phong Úc ở Việt Nam

Thụy Miên
09/05/2026 10:32 GMT+7

Úc đã hoàn tất việc chọn lựa và bổ nhiệm doanh nhân tiên phong mới của nước này tại Việt Nam, một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Canberra trong việc tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Bà Peggy O'Neal, Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT

ảnh: đại sứ quán úc

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam thông báo chính phủ Úc đã bổ nhiệm bà Peggy O'Neal, Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT, vào vai trò doanh nhân tiên phong Úc tại Việt Nam. Người giữ vai trò này trước đó là bà Louise Adams, Giám đốc điều hành Aurecon Việt Nam.

Đối với Canberra, Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của Úc và là điểm đến then chốt cho các doanh nghiệp Úc đang tìm kiếm cơ hội trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục và đào tạo kỹ năng, nông nghiệp và thực phẩm, hạ tầng, chuyển dịch năng lượng xanh và tài nguyên.

Trong bối cảnh này, người đảm nhiệm vai trò doanh nhân tiên phong Úc tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên hữu quan của hai nước, trong chính phủ và khu vực tư nhân, nhằm quảng bá năng lực của Úc, tăng cường thương mại và đầu tư, đồng thời hỗ trợ triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Úc đến năm 2040.

Việc bổ nhiệm bà O'Neal tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có của Đại học RMIT – một trường đại học luôn thể hiện cam kết sâu sắc đối với quan hệ Úc – Việt Nam, đặc biệt với vai trò là trường đại học nước ngoài đầu tiên và duy nhất hiện nay được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird cho biết Việt Nam là đối tác ưu tiên của Úc, và quan hệ hợp tác bền chặt giữa các doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế hai nước.

"Bà O'Neal mang đến kinh nghiệm kinh doanh phong phú cùng các mối quan hệ sâu sắc tại Việt Nam, và tôi mong muốn được làm việc cùng bà để hỗ trợ các nhà đầu tư Úc và thúc đẩy các khoản đầu tư chất lượng cao, bền vững", theo đại sứ.

Bùng nổ vị giác tại Triển lãm Hương vị Úc 2026

Tại Triển lãm Hương vị Úc 2026 tại TP.HCM hôm 18.4, Tổng lãnh sự quán Úc đã mang đến cơ hội tiếp cận nhiều loại thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm đến từ nước Úc, cũng như sản phẩm độc đáo từ ĐBSCL.

