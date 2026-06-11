Doanh nghiệp Thụy Điển đặt niềm tin vững chắc vào thị trường Việt Nam

Một dây chuyền trong Nhà máy điện Hitachi Vietnam Bắc Ninh ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển

Báo cáo do Business Sweden (Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển) và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam thực hiện, theo đó ghi nhận các doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục hoạt động ổn định và duy trì sự quan tâm mạnh mẽ trong dài hạn đối với thị trường Việt Nam, bất chấp bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Dựa trên phản hồi từ doanh nghiệp Thụy Điển đang đầu tư tại Việt Nam, khảo sát cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn gắn bó, lạc quan và tin tưởng vào các cơ hội trong tương lai.

"Việt Nam đã phát triển trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, và quan hệ Việt Nam - Thụy Điển lâu đời tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn", Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi cho biết.

Kết quả kinh tế tích cực củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Hiệu quả kinh tế của Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, vượt các dự báo trước đó và củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Kết quả này nối tiếp mức tăng trưởng vững chắc 7,09% năm 2024, vốn đã vượt kỳ vọng của các tổ chức quốc tế.

Các doanh nghiệp Thụy Điển cũng chia sẻ xu hướng tích cực này. Năm 2026, 61% doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu ngành sẽ tăng. Cùng với tỷ lệ 81% ghi nhận năm 2025, hai năm gần đây phản ánh tâm lý kinh doanh ổn định và hướng tới tương lai.

Thụy Điển hướng tới đóng vai trò là đối tác dài hạn, mang tính xây dựng trong quá trình phát triển của Việt Nam thông qua thương mại, đầu tư và chia sẻ tri thức. Khảo sát cũng cho thấy sức mạnh của "Thương hiệu Thụy Điển" tại Việt Nam, với 81% doanh nghiệp xác nhận yếu tố này hỗ trợ hoạt động kinh doanh, phản ánh những liên tưởng tích cực về chất lượng cao, tính bền vững và đổi mới sáng tạo.

Điều này được củng cố bởi các quan hệ đối tác địa phương vững chắc và sự hiện diện lâu dài trong các lĩnh vực then chốt phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam như y tế, hạ tầng và kết nối tin cậy, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Mở rộng hiện diện và duy trì ý định đầu tư

Việc Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tiếp tục thu hút cả nhà đầu tư mới và các dự án hiện hữu mở rộng hoạt động. Gần một nửa số doanh nghiệp Thụy Điển tham gia khảo sát năm 2026 đã thiết lập hiện diện tại Việt Nam sau năm 2020, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của thị trường.

Năm 2026, 50% doanh nghiệp Thụy Điển có kế hoạch tăng đầu tư. Dù giảm nhẹ so với mức 59% năm 2025, con số này vẫn cho thấy niềm tin bền vững vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam và triển vọng đầu tư tích cực.

"Khảo sát xác nhận những gì chúng tôi quan sát tại thực địa: các doanh nghiệp Thụy Điển đang tiếp cận Việt Nam với tầm nhìn dài hạn và ổn định. Có sự sẵn sàng đầu tư, đồng thời chú trọng xây dựng hoạt động bền vững và gắn kết với địa phương. Những cải thiện tiếp theo trong môi trường pháp lý sẽ càng củng cố vị thế vốn đã mạnh mẽ của Việt Nam như một điểm đến đầu tư", theo nhận định của ông Marcus Persson, Trưởng đại diện Business Sweden tại Việt Nam.