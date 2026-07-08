TP.HCM công bố hai dự án nhà ở xã hội có giá từ 23 triệu đồng/m2

Trong đó, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ở phường Diên Hồng (quận 10 cũ) do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, có giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 23.251.398 đồng/m2. Mức giá này chưa bao gồm điều chỉnh theo vị trí căn hộ, chưa bao gồm phí bảo trì.

Dự án này có gần 800 căn nhà ở xã hội gần như đã hoàn thiện. Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay.

Do dự án nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM và có giá khá mềm nên thời gian qua đã có hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua nhà.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đã xây gần xong phần thô ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một dự án nhà xã hội tại khu vực Thủ Đức cũ cũng vừa được công khai giá bán là chung cư cao tầng tại số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ đầu tư, với 140 căn tại block C.

Tại dự án này giá bán chủ đầu tư đưa ra là 35.349.299 đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì.

Dự án xây dựng trên khu đất 8.637 m2, gồm 3 block cao 16 tầng với tổng cộng khoảng 452 căn hộ, trong đó có 140 căn nhà ở xã hội diện tích từ 40 - 75 m2.

Theo dự án "Nghiên cứu phát triển chính sách tạo lập thị trường nhà ở xã hội tại Việt Nam" do nhóm chuyên gia Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện, đa số người có nhu cầu nhà ở xã hội có mức giá dưới 1 tỉ đồng/căn.

Nghiên cứu đã khảo sát đại diện của 20 chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, gần 400 cư dân đang sinh sống tại các dự án nhà ở xã hội và 1.124 người đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội trên phạm vi 30 tỉnh, thành phố

Kết quả cho thấy, về giá bán nhà ở xã hội có sự phân hóa rõ rệt nhưng tập trung lớn nhất vào phân khúc bình dân. Khi được hỏi về mức giá mong muốn cho một căn hộ tiêu chuẩn 50 m2, 39% người mua kỳ vọng mức giá từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng. Khoảng 27,2% chấp nhận mức giá cao hơn, từ 1 - 1,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, vẫn có gần 19% khách hàng sẵn sàng chi trả trên 1,5 tỉ đồng cho nhà ở xã hội và chỉ có khoảng 15% kỳ vọng mức giá dưới 500 triệu đồng.