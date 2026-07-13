Phú Quốc siết chặt toàn bộ hoạt động đường thủy sau vụ lật ca nô

Sau vụ lật ca nô làm 15 người tử vong, chiều 13.7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ban hành văn bản về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Đây là động thái quyết liệt nhằm triển khai thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sau vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc vào ngày 11.7.

Nhiều giải pháp cấp bách

Theo đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và kiên quyết khắc phục hậu quả từ sự cố lật ca nô vừa qua, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu các cơ quan phòng ban chuyên môn, lực lượng vũ trang và đơn vị quản lý cảng bến khẩn trương phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách.

Ca nô neo đậu tại cảng quốc tế An Thới, đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Đối với các bến, cảng thủy nội địa, UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo các đơn vị quản lý kiểm tra, rà soát và bảo dưỡng định kỳ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhà chờ, vùng nước hoạt động, cũng như hệ thống báo hiệu và trụ neo chống va đập. Đặc biệt, các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, y tế và phòng cháy chữa cháy phải luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động ổn định.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và chủ phương tiện, chỉ được phép hoạt động khi có đầy đủ chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Nghiêm cấm triệt để hành vi xếp dỡ hàng hóa vượt quá tải trọng, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn hoặc quá số người quy định.

Các chủ tàu phải bố trí đủ thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn hợp pháp, kiên quyết từ chối xuất bến trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khi không đảm bảo các yếu tố an toàn.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm

Trong đợt cao điểm này, lực lượng Trạm CSGT và Công an đặc khu Phú Quốc phải tăng cường tần suất tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ các tuyến luồng và vùng nước cảng biển.

Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nghiêm ngặt chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, xử lý tận gốc tình trạng phương tiện chở quá tải, hành khách không mặc áo phao cứu sinh.

Đặc biệt, công tác kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy sẽ được siết chặt tối đa.

Song song đó, Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biển. Lực lượng biên phòng phối hợp đối chiếu nghiêm ngặt danh sách hành khách thực tế của các công ty lữ hành trước khi tàu rời bến, đồng thời sẵn sàng phương án, lực lượng và tàu chuyên dụng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Kiên quyết đình chỉ các cơ sở và phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Cảng vụ đường thủy nội địa được đề nghị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại các cảng, bến và khu neo đậu.

UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cảng bến hành khách hoạt động không phép hoặc phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, thiếu thiết bị an toàn.

Những hành vi vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm hình sự hoặc gây rối trật tự tại các bến bãi sẽ chuyển giao cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



