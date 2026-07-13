Vụ lật ca nô: Phương tiện tiêu chuẩn SB có thực sự an toàn?

Ngày 13.7, Sở Du lịch tỉnh An Giang có văn bản thông tin về sự cố lật ca nô của Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ.

Trong văn bản, Sở Du lịch đề xuất, kiến nghị nghiên cứu sự phù hợp đối với loại ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) với điều kiện vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo, trên biển vì các vụ tai nạn ở một số địa phương liên quan đến loại phương tiện này đều có hậu quả nghiêm trọng.

Ca nô tiêu chuẩn SB có mui bịt kín. Khi gặp sự cố, người bên trong rất khó thoát ra ngoài ẢNH: HOÀNG TRUNG

Kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc quản lý phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhất là kiểm soát việc xuất bến đưa khách tham quan quanh các đảo, quần đảo phải chặt chẽ, đầy đủ thủ tục; thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, nhất là đang vào cao điểm mùa mưa, mùa cao điểm du lịch hè để có cảnh báo cho du khách.

Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn cho thuyền viên, hướng dẫn viên và phổ biến kỹ năng an toàn, sử dụng trang thiết bị cứu sinh cho khách du lịch trước mỗi hành trình.

Cũng theo Sở Du lịch, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc và các cơ quan, đơn vị liên quan để cập nhật, xác minh thông tin; yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hành khách và các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước để đảm bảo an toàn cho du khách; quản lý chặt chẽ, hướng dẫn chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền. Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong.