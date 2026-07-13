Vụ lật ca nô: Tất cả 17 du khách Ấn Độ được cứu sống rời Phú Quốc

Chiều 13.7, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ký thông cáo báo chí (lần 3) gửi đến cơ quan truyền thông về vụ lật ca nô du lịch làm 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Trước đó, ngày 11 và 12.7, UBND đặc khu Phú Quốc đã lần lượt ban hành 2 thông cáo báo chí về vụ việc này.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, trao quà và tiễn người nhà của các nạn nhân vụ lật ca nô rời đảo Phú Quốc vào sáng 13.7 ẢNH: UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC CUNG CẤP

Theo thông cáo báo chí, chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ 35 phút ngày 13.7, vận chuyển bệnh nhân người Ấn Độ đưa lên TP.HCM để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã đến sân bay quốc tế Phú Quốc thăm hỏi, động viên người nhà bệnh nhân và trao số tiền hỗ trợ 88 triệu đồng (khoảng 3.400 USD).

Lúc 14 giờ cùng ngày, có thêm 2 du khách được cứu sống cũng rời Phú Quốc. Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã thăm hỏi, động viên và trao quà trực tiếp cho 2 du khách này với số tiền 18 triệu đồng/người (khoảng 700 USD/người) và trao cho 3 người nhà nạn nhân không may gặp nạn tử vong số tiền 264 triệu đồng (khoảng 3.400 USD/người). Số tiền còn lại sẽ trao tiếp ngay khi có thông tin phản hồi từ Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM.

Trước đó, chiều 12.7, có 14 du khách Ấn Độ được cứu sống đã rời Phú Quốc đi TP.HCM hoặc xuất cảnh với tình trạng sức khỏe ổn định. Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô.

Riêng 15 thi thể nạn nhân tử vong đã được đưa đến Trung tâm Pháp y TP.HCM khoảng 20 giờ ngày 12.7 để bảo quản và xử lý theo quy định và yêu cầu từ phía Ấn Độ.

Cũng theo thông cáo báo chí, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11.7.2026 và Thông báo kết luận số 795/TB-VP ngày 12.7.2026 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, các cơ quan chức năng tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai quyết liệt, nhanh chóng với mục đích bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, không để xảy ra sự cố tương tự; khẳng định Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện và trách nhiệm.