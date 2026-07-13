Bệnh nhân Ấn Độ bị lật ca nô ở Phú Quốc về đến Bệnh viện Chợ Rẫy

Gần 12 giờ ngày 13.7, bệnh nhân 49 tuổi, người Ấn Độ trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã được vận chuyển bằng máy bay đến sân bay Tân Sơn Nhất và về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU).

Bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng

Chia sẻ về quá trình điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lật ca nô, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẩn trương huy động đội ngũ chuyên gia hồi sức, tim mạch can thiệp cùng đầy đủ trang thiết bị cần thiết đến Phú Quốc. Đồng thời phối hợp với Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Kiên Giang hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Bệnh nhân người Ấn Độ trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã về đến Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Bệnh nhân được xác định bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các chuyên gia đã quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Đây là ca can thiệp đặc biệt khó do tổn thương mạch vành phức tạp, bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp và việc sử dụng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu não.

Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung nguồn lực cứu Bệnh nhân người Ấn Độ ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Sau hơn 2 giờ can thiệp, ê kíp đã tái thông thành công mạch vành, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động cho người bệnh. Khi tình trạng tạm ổn định, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tổ chức vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không với hệ thống hồi sức chuyên sâu, bao gồm máy thở, các thiết bị theo dõi và phương án dự phòng ECMO.

Bệnh nhân người Ấn Độ được vận chuyển bằng máy bay từ Phú Quốc về TP.HCM trưa 13.7 ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

"Đến thời điểm tiếp nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nặng, các chỉ số huyết động và ô xy máu đã cải thiện. Bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn đa chuyên khoa, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu, mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất cho người bệnh", bác sĩ Trần Thanh Linh thông tin.

Thi thể 15 nạn nhân bị lật ca nô ở Phú Quốc được đưa về nước

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang - tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, An Giang) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

Ngày 12.7, thi thể 15 du khách tử vong trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc được đưa về bảo quản tại Trung tâm pháp y TP.HCM và làm các thủ tục chuyên môn trong đêm. Các thi thể được quàng trong quan tài và rời Trung tâm pháp y TP.HCM lúc 12 giờ ngày 13.7, ra sân bay Tân Sơn Nhất về nước.

Thi thể 15 nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc từ Trung tâm pháp y TP.HCM đã ra sân bay Tân Sơn Nhất về Ấn Độ ẢNH: DUY TÍNH

Đối với 17 du khách sống sót đã được chăm sóc tận tình và chu đáo tại Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc (Sun International Hospital). Hiện 16 du khách đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, xuất viện. Đến nay, chỉ còn 1 du khách bị nạn đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.