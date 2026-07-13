TP.HCM: Cháy quán ăn, nhiều người bị bỏng nặng, 1 người theo dõi ngộ độc Cyanua

Ngày 13.7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn tại địa chỉ 56D Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh (TP.HCM) vào khoảng hơn 20 giờ ngày 11.7.

6 nạn nhân gồm: H.T.K.T (46 tuổi), L.N.T (nữ, 44 tuổi), P.T.T (nữ, 30 tuổi), N.Q.H (nam, 56 tuổi), A.K.L (nữ, 48 tuổi), N.T.T (nam, 51 tuổi).

Người nhà nạn nhân cho bệnh viện biết, khoảng 20 giờ ngày 11.7, các nạn nhân đi ăn tại địa chỉ trên thì cháy quán ăn, các nạn nhân bị bỏng và nhập cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các nạn nhân được đặt nội khí quản, nội soi phế quản và hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy.

6 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó 5 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Trong đó, có 5 người phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 12.7. Cụ thể: Bệnh nhân L.N.T bị bỏng lửa diện tích khoảng 98% độ II, 80% độ II toàn thân; bỏng hô hấp. Bệnh nhân P.T.T bị bỏng da độ I - II diện tích khoảng 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp. Bệnh nhân N.Q.H bỏng da do lửa độ III, diện tích khoảng 80% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp. Bệnh nhân A.K.L bị bỏng da do lửa độ II, III, diện tích khoảng 60% đầu mặt, cánh tay 2 bên, ngự, bụng; bỏng hô hấp. Ngoài ra, bệnh nhân còn tổn thương thận cấp thể vô niệu, toan chuyển hóa nặng, theo dõi ngộ độc Cyanua, chèn ép khoang 2 tay. Bệnh nhân N.T.T bị bỏng da do lửa độ III, diện tích khoảng 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp.

Hiện 5 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng mê, thở máy.

Còn bệnh nhân H.T.K.T đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng da độ I-II do lửa, rải rác ở 2 tay, diện tích bỏng khoảng 2%.

Trong vụ cháy quán ăn trên, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cũng đã điều động 3 xe cứu thương (bao gồm xe của 2 trạm vệ tinh) đến hiện trường để cấp cứu các nạn nhân.