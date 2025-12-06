2 cô gái sống sót trong vụ cháy quán ăn kể về giây phút nhảy lầu

Ngày 6.12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe 2 cô gái sống sót trong vụ cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM vào sáng sớm ngày 5.12.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng sớm ngày 5.12, vụ hỏa hoạn bùng phát tại quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) khiến 4 người tử vong do ngạt khói. Bao gồm: bà Đ.T.K.H (40 tuổi, chủ quán), chị L.Q.A (35 tuổi, bạn của nhân viên đến chơi), bé Đ.K.L (7 tuổi, con chủ quán) và bé H.N.K (2 tuổi, con chủ quán).

Trong vụ cháy quán ăn có 2 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định) là chị T.T.N.K (18 tuổi) và N.T.N.T (21 tuổi, đều là nhân viên của quán). Sau đó, cả 2 chị được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) để tiếp tục điều trị, hiện đều đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

TS - BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (kiêm Trưởng bộ môn Hồi sức cấp cứu - chống độc, Đại học Y Dược TP.HCM), cho biết sau khi nội soi phế quản, phát hiện chị T. bị tổn thương phổi do hít khói với nhiều muội than trong đường thở, bỏng niêm mạc đường thở độ 2. Chị này còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn 4 - 5. Hiện đang được hỗ trợ hô hấp với liệu pháp ô xy lưu lượng cao, được phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đàm. Đồng thời theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi.

Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực cũng đang giám sát chặt chẽ tổn thương vùng ngực và vai của chị T.

Sức khỏe 2 cô gái sống sót trong vụ cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM đã ổn định ẢNH: BV

Còn chị K. bị tổn thương phổi ít hơn kèm bỏng đường thở độ 1, được thở ô xy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do đường thở bị tổn thương dễ dẫn đến nhiễm trùng thứ phát, chị được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị có thể xuất viện sớm.

Theo TS- BS Huỳnh Quang Đại, bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, dẫn đến sưng nề và tắc nghẽn; muội than bám theo khí quản, phế quản gây tổn thương phổi.

Chia sẻ với bác sĩ về thời điểm thoát nạn, chị T. nói: "Khoảng 4 giờ sáng, 1 chị ngủ cùng phòng đi vệ sinh thì phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống đất (độ cao khoảng 10 m - PV). Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương". Chị T. cho biết thêm, hiện do gãy xương vai và xương sườn 4 - 5 nên còn rất đau.

Chị K. cũng chia sẻ: "Lúc đó, chúng tôi đang ngủ, nghe kêu cứu thì hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống. Sau đó được đưa đi cấp cứu. Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn, bớt hoảng loạn".

Vụ cháy quán ăn trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.