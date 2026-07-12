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Thời sự Dân sinh

Hàng loạt ca nô và tàu du lịch tại Phú Quốc tạm dừng hoạt động

Trần Ngọc - Hoàng Trung
Trong ngày 12.7, hàng loạt tàu, thuyền và ca nô du lịch tạm dừng hoạt động, neo đậu tại cảng quốc tế An Thới (đặc khu Phú Quốc).

Ngày 12.7, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại cảng quốc tế An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), hàng loạt ca nô và tàu du lịch tạm dừng hoạt động, neo đậu tại cảng.

Khu vực cảng có gió nhẹ, biển ít sóng. Dù vậy, hàng loạt tàu, thuyền và ca nô du lịch đều tạm dừng hoạt động. Trên cầu cảng không có khách du lịch.

Hàng loạt ca nô và tàu du lịch tại Phú Quốc tạm dừng hoạt động - Ảnh 1.

Hàng loạt tàu, thuyền và ca nô du lịch tạm dừng hoạt động, neo đậu tại cảng quốc tế An Thới, thuộc đặc khu Phú Quốc

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông N.H, chủ của nhiều ca nô neo đậu tại cảng quốc tế An Thới, cho biết cơ sở đã chủ động thông báo ngưng hoạt động trong ngày 12.7. Theo giấy đăng ký, ca nô của cơ sở ông H. có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 5, nghĩa là vẫn có thể hoạt động trong điều kiện hiện tại. 

"Do hôm 11.7 xảy ra sự cố lật ca nô nên tôi cũng hơi lo lắng. Thôi thì tạm ngưng hoạt động cho an tâm", ông H. nói và cho biết thêm đã thông báo tạm dừng với du khách và đối tác, đồng thời hoàn trả các chi phí đặt cọc.

Tương tự, ông S. là chủ của nhiều ca nô đang neo đậu tại cảng quốc tế An Thới cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động dù phía cơ quan chức năng không yêu cầu.

"Hằng ngày, chúng tôi theo dõi thông tin thời tiết của Đài khí tượng thủy văn. Hôm nay nghe thời tiết xấu nên chúng tôi thông báo tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra", ông S. cho biết.

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